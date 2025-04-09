https://1prime.ru/20250409/nabiullina-856520151.html

Набиуллина рассказала о проекте по рейтингованию акций российских компаний

Набиуллина рассказала о проекте по рейтингованию акций российских компаний - 09.04.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о проекте по рейтингованию акций российских компаний

Проект по рейтингованию акций российских компаний даст инвесторам качественную аналитику по компаниям в условиях, когда последние закрывают информацию о себе,... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T17:09+0300

2025-04-09T17:09+0300

2025-04-09T17:09+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Проект по рейтингованию акций российских компаний даст инвесторам качественную аналитику по компаниям в условиях, когда последние закрывают информацию о себе, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева ранее в интервью изданию "РБК Инвестиции" заявила, что регулятор собирается запустить в пилотном режиме проект оценки акций российских эмитентов кредитными рейтинговыми агентствами. "Это будет профессиональная оценка рейтингового агентства о справедливой стоимости акции, то есть о расхождении между фундаментальной стоимостью акции и текущей рыночной. Такие продукты не массово, но существуют в Америке, Европе, Азии", - сказала Набиуллина в Госдуме, выступая с отчетом о деятельности ЦБ и отвечая на вопросы депутатов. "Какие две задачи мы решаем здесь? Во-первых, чтобы была качественная аналитика по компаниям, по их стоимости. Во-вторых, в условиях санкций мы столкнулись с тем, что многие компании закрывают информацию о себе, поэтому в отсутствие этой информации инвесторам достаточно сложно оценить перспективы этой компании, как они меняются", - отметила Набиуллина. Поэтому нужно дать этот инструмент и следить за тем, чтобы ему доверяли, продолжила она. "Хотя это не инвестиционная рекомендация, то есть рейтинговое агентство, давая такую оценку, не говорит: вот я рекомендую вложиться или продавать, покупать эти акции. Это не рекомендация, это профессиональное мнение, сколько стоит эмитент", - сказала она. "Но ответственность, конечно, должна быть. И все требования закона, которые уже установлены по независимости рейтинговых агентств, они обязаны соблюдать. Это должны быть и процедуры по противодействию инсайду и манипулированию, не могут рейтинговые агентства присваивать рейтинги аффилированным лицам. Те требования, которые существуют сейчас по отношению к рейтинговым агентствам, которые рейтингуют облигации, должны быть распространены и на этот инструмент", - заключила Набиуллина.

https://1prime.ru/20250409/nabiullina-856510949.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина