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Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, заявил Песков - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, заявил Песков
Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, заявил Песков - 09.04.2025, ПРАЙМ
Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, заявил Песков
Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, лучше концентрироваться на диалоге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:51+0300
2025-04-09T12:51+0300
политика
иран
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, лучше концентрироваться на диалоге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Все это ведет к росту напряженности. И, конечно, мы считаем, что в этих условиях главное, наверное, сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов. Прямых ли, опосредованных - это не так важно. Но контакты и диалог всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности", - отметил он в беседе с журналистами.По словам пресс-секретаря главы государства, российская сторона обеспокоена сообщениями о том, что войска Ирана приведены в состояние повышенной готовности.В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи, выразив желание заключить новую ядерную сделку. Согласно информации портала Axios, в письме установлен срок в два месяца для достижения этой сделки. Трамп также отметил, что вопрос иранской ядерной проблемы можно решить дипломатическим или военным путём, но предпочтение отдается переговорам.
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иран, сша, дмитрий песков
Политика, ИРАН, США, Дмитрий Песков
12:51 09.04.2025
 
Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, заявил Песков

Песков: ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Ситуация между Ираном и США ведет к росту напряженности, лучше концентрироваться на диалоге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Все это ведет к росту напряженности. И, конечно, мы считаем, что в этих условиях главное, наверное, сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов. Прямых ли, опосредованных - это не так важно. Но контакты и диалог всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряженности", - отметил он в беседе с журналистами.
По словам пресс-секретаря главы государства, российская сторона обеспокоена сообщениями о том, что войска Ирана приведены в состояние повышенной готовности.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи, выразив желание заключить новую ядерную сделку. Согласно информации портала Axios, в письме установлен срок в два месяца для достижения этой сделки. Трамп также отметил, что вопрос иранской ядерной проблемы можно решить дипломатическим или военным путём, но предпочтение отдается переговорам.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
В Минэнерго США сообщили, что ждет Иран, если он не пойдет на сделку
Вчера, 18:45
 
ПолитикаИРАНСШАДмитрий Песков
 
 
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