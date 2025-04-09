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Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3%

Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3% - 09.04.2025, ПРАЙМ

Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3%

Полная стоимость кредита (ПСК) в РФ по автокредитам в феврале составила 25,3%, сократившись в сравнении с январем на 4,5 процентного пункта, до своего... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T12:20+0300

2025-04-09T12:20+0300

2025-04-09T12:20+0300

экономика

финансы

пск

нбки

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Полная стоимость кредита (ПСК) в РФ по автокредитам в феврале составила 25,3%, сократившись в сравнении с январем на 4,5 процентного пункта, до своего минимального значения за последние 5 месяцев, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в феврале 2025 года составила 25,3%, сократившись до своего минимального значения за последние 5 месяцев", - говорится в сообщении. В НБКИ уточнили, что в феврале ПСК выросла на 5,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (тогда ПСК составляла 20%). "По сравнению с предыдущим месяцем (показатель - ред.), напротив, сократился на 4,5 п.п. (в январе 2025 года - 29,8%)", - добавляется в сообщении. В региональном разрезе наименьшие показатели ПСК по автокредитам в феврале зафиксированы в Санкт-Петербурге (21,9%), Нижегородской (22,4%), Белгородской (22,5%), Ростовской (24,1%) и Саратовской (24,3%) областях, уточнили бюро. Регионами-лидерами же стали Оренбургская (30,3%), Волгоградская (28,3%), Челябинская (27,2%) и Самарская (27,1%) области и Ставропольский край (26,9%).

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финансы, пск, нбки