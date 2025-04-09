Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3% - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/nbki-856505225.html
Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3%
Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3% - 09.04.2025, ПРАЙМ
Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3%
Полная стоимость кредита (ПСК) в РФ по автокредитам в феврале составила 25,3%, сократившись в сравнении с январем на 4,5 процентного пункта, до своего... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:20+0300
2025-04-09T12:20+0300
экономика
финансы
пск
нбки
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/03/777030396_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0e3f835b8fde479d9ba2a53c9cef593b.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Полная стоимость кредита (ПСК) в РФ по автокредитам в феврале составила 25,3%, сократившись в сравнении с январем на 4,5 процентного пункта, до своего минимального значения за последние 5 месяцев, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в феврале 2025 года составила 25,3%, сократившись до своего минимального значения за последние 5 месяцев", - говорится в сообщении. В НБКИ уточнили, что в феврале ПСК выросла на 5,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (тогда ПСК составляла 20%). "По сравнению с предыдущим месяцем (показатель - ред.), напротив, сократился на 4,5 п.п. (в январе 2025 года - 29,8%)", - добавляется в сообщении. В региональном разрезе наименьшие показатели ПСК по автокредитам в феврале зафиксированы в Санкт-Петербурге (21,9%), Нижегородской (22,4%), Белгородской (22,5%), Ростовской (24,1%) и Саратовской (24,3%) областях, уточнили бюро. Регионами-лидерами же стали Оренбургская (30,3%), Волгоградская (28,3%), Челябинская (27,2%) и Самарская (27,1%) области и Ставропольский край (26,9%).
https://1prime.ru/20240824/kredit-851103075.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/03/777030396_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_552f872dcbd0c237370b4c0f8c67cd14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, пск, нбки
Экономика, Финансы, ПСК, НБКИ
12:20 09.04.2025
 
Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3%

НБКИ: полная стоимость кредита по автокредитам в феврале составила 25,3%

© fotolia.com / KurhanАвтокредит
Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© fotolia.com / Kurhan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Полная стоимость кредита (ПСК) в РФ по автокредитам в феврале составила 25,3%, сократившись в сравнении с январем на 4,5 процентного пункта, до своего минимального значения за последние 5 месяцев, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в феврале 2025 года составила 25,3%, сократившись до своего минимального значения за последние 5 месяцев", - говорится в сообщении.
В НБКИ уточнили, что в феврале ПСК выросла на 5,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (тогда ПСК составляла 20%).
"По сравнению с предыдущим месяцем (показатель - ред.), напротив, сократился на 4,5 п.п. (в январе 2025 года - 29,8%)", - добавляется в сообщении.
В региональном разрезе наименьшие показатели ПСК по автокредитам в феврале зафиксированы в Санкт-Петербурге (21,9%), Нижегородской (22,4%), Белгородской (22,5%), Ростовской (24,1%) и Саратовской (24,3%) областях, уточнили бюро.
Регионами-лидерами же стали Оренбургская (30,3%), Волгоградская (28,3%), Челябинская (27,2%) и Самарская (27,1%) области и Ставропольский край (26,9%).
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
Россиян научили, как досрочно погасить автокредит с максимальной выгодой
24 августа 2024, 18:15
 
ЭкономикаФинансыПСКНБКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала