https://1prime.ru/20250409/nbki-856505225.html
Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3%
Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3% - 09.04.2025, ПРАЙМ
Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3%
Полная стоимость кредита (ПСК) в РФ по автокредитам в феврале составила 25,3%, сократившись в сравнении с январем на 4,5 процентного пункта, до своего... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:20+0300
2025-04-09T12:20+0300
2025-04-09T12:20+0300
экономика
финансы
пск
нбки
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/03/777030396_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0e3f835b8fde479d9ba2a53c9cef593b.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Полная стоимость кредита (ПСК) в РФ по автокредитам в феврале составила 25,3%, сократившись в сравнении с январем на 4,5 процентного пункта, до своего минимального значения за последние 5 месяцев, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в феврале 2025 года составила 25,3%, сократившись до своего минимального значения за последние 5 месяцев", - говорится в сообщении. В НБКИ уточнили, что в феврале ПСК выросла на 5,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (тогда ПСК составляла 20%). "По сравнению с предыдущим месяцем (показатель - ред.), напротив, сократился на 4,5 п.п. (в январе 2025 года - 29,8%)", - добавляется в сообщении. В региональном разрезе наименьшие показатели ПСК по автокредитам в феврале зафиксированы в Санкт-Петербурге (21,9%), Нижегородской (22,4%), Белгородской (22,5%), Ростовской (24,1%) и Саратовской (24,3%) областях, уточнили бюро. Регионами-лидерами же стали Оренбургская (30,3%), Волгоградская (28,3%), Челябинская (27,2%) и Самарская (27,1%) области и Ставропольский край (26,9%).
https://1prime.ru/20240824/kredit-851103075.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/03/777030396_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_552f872dcbd0c237370b4c0f8c67cd14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, пск, нбки
Экономика, Финансы, ПСК, НБКИ
Полная стоимость автокредита в России в феврале снизилась до 25,3%
НБКИ: полная стоимость кредита по автокредитам в феврале составила 25,3%
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Полная стоимость кредита (ПСК) в РФ по автокредитам в феврале составила 25,3%, сократившись в сравнении с январем на 4,5 процентного пункта, до своего минимального значения за последние 5 месяцев, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в феврале 2025 года составила 25,3%, сократившись до своего минимального значения за последние 5 месяцев", - говорится в сообщении.
В НБКИ уточнили, что в феврале ПСК выросла на 5,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (тогда ПСК составляла 20%).
"По сравнению с предыдущим месяцем (показатель - ред.), напротив, сократился на 4,5 п.п. (в январе 2025 года - 29,8%)", - добавляется в сообщении.
В региональном разрезе наименьшие показатели ПСК по автокредитам в феврале зафиксированы в Санкт-Петербурге (21,9%), Нижегородской (22,4%), Белгородской (22,5%), Ростовской (24,1%) и Саратовской (24,3%) областях, уточнили бюро.
Регионами-лидерами же стали Оренбургская (30,3%), Волгоградская (28,3%), Челябинская (27,2%) и Самарская (27,1%) области и Ставропольский край (26,9%).
Россиян научили, как досрочно погасить автокредит с максимальной выгодой