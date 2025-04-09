https://1prime.ru/20250409/obligatsii-856521317.html
"НоваБев" утвердил программу биржевых облигаций
"НоваБев" утвердил программу биржевых облигаций - 09.04.2025, ПРАЙМ
"НоваБев" утвердил программу биржевых облигаций
Совет директоров "НоваБева" (ранее - "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р -... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:16+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБева" (ранее - "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р - объемом до 100 миллиардов рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении эмитента. Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до десяти лет. При этом ограничение срока действия самой программы облигаций отсутствует. Условия программы предусматривают возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. "НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". По итогам 2024 года чистая прибыль группы по МСФО снизилась в 1,7 раза и составила 4,588 миллиарда рублей.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
"НоваБев" утвердил программу биржевых облигаций
"НоваБев" утвердил программу биржевых облигаций на 100 миллиардов рублей
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБева" (ранее - "Белуга Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р - объемом до 100 миллиардов рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении эмитента.
Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до десяти лет. При этом ограничение срока действия самой программы облигаций отсутствует.
Условия программы предусматривают возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента.
"НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". По итогам 2024 года чистая прибыль группы по МСФО снизилась в 1,7 раза и составила 4,588 миллиарда рублей.
Девелопер "Эталон" увеличил объем размещения облигаций