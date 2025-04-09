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На Ozon назвали самую дорогую машину 2025 года

На Ozon назвали самую дорогую машину 2025 года - 09.04.2025, ПРАЙМ

На Ozon назвали самую дорогую машину 2025 года

Продажи машин и мотоциклов на Ozon в первом квартале 2025 года выросли втрое в годовом выражении, а самым дорогим автомобилем, проданным в этом году, стал Range | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T07:05+0300

2025-04-09T07:05+0300

2025-04-09T07:05+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Продажи машин и мотоциклов на Ozon в первом квартале 2025 года выросли втрое в годовом выражении, а самым дорогим автомобилем, проданным в этом году, стал Range Rover стоимостью 22 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Спрос на автомобили на Ozon постоянно растет. Так, в первом квартале этого года продажи машин и мотоциклов увеличились больше чем в 3 раза год к году. … Самой дорогой покупкой в этом году стал Range Rover стоимостью 22 миллиона рублей", - сказали в компании. В топ-5 самых продаваемых машин вошли китайские автобренды Chery, Dongfeng, Haval и Jaecoo, а также российская Lada. Годом ранее больше всего продаж пришлось на такие бренды, как Omoda, Baic, Kaiyi, Chery и "Москвич". Ассортимент категории "Транспортные средства" за год увеличился в 4,5 раза – сейчас на площадке представлено более 2500 карточек товаров, с маркетплейсом сотрудничают более 80 автодилеров. Кроме этого, в Ozon отметили рост продаж в 4,5 раза за пределами столицы - Москва уступила лидерские позиции по темпам роста и по абсолютным показателям, которые занимала в 2024 году. Быстрее всего спрос на автомобили на Ozon вырос в Поволжье, в Центральной России и на Урале – количество купленных авто там выросло в 11, 8 и 7 раз в годовом выражении соответственно. Лидером по динамике изменения спроса на автомобили стал Татарстан — там число заказов выросло в 13 раз год к году. "В этом году юридические лица начали чаще заказывать автомобили на Ozon - как правило, компании пополняют собственный автопарк, а также покупают машины в лизинг для клиентов. Сейчас доля продаж корпоративным клиентам невелика - порядка 5% числа заказов в категории - но мы ожидаем ее роста в этом году в связи с запуском услуг лизинга на Ozon", - рассказали в компании. Аналитики связывают рост спроса с прозрачностью сделок и удобством доставок - автомобиль привозят в согласованную зону, что позволяет сэкономить время на поездке к дилеру. "Например, одна из первых заказанных машин на Ozon отправилась в Норильск. Мы сотрудничаем с проверенными дилерами, поэтому на все автомобили действует гарантия", - добавили в Ozon.

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бизнес, москва, татарстан, норильск, ozon, chery, dongfeng, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus