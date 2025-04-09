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Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей
Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей - 09.04.2025, ПРАЙМ
Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей
Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей за песни "12 шагов до рая" и "На магните", в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T06:38+0300
2025-04-09T06:38+0300
бизнес
общество
яндекс музыка
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей за песни "12 шагов до рая" и "На магните", в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации, причиной смерти по заключению медиков Таиланда стала легочная инфекция. Из материалов дела следует, что в ходе мониторинга на платформе "Яндекс.Музыка" были обнаружены песни Паши Техника "На магните" и "12 шагов до рая", содержащие признаки пропаганды наркотиков в интернете. Паша Техник на заседании не присутствовал, но ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие. Московский научно-практический центр наркологии провел исследование треков и сделал вывод, что в них усматриваются признаки пропаганды наркотиков. Согласно данным судебных документов, Паша Техник признал свою вину и раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством. Суд признал рэпера виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, который он должен был выплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу, то есть до 29 декабря 2024 года. Однако, согласно данным судебных приставов и иных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, долг остался не погашенным. Как пояснил в разговоре с РИА Новости юрист Иван Щегров, административные штрафы не наследуются родственниками. "Эти долги привязаны к конкретному лицу, поэтому они должны списываться. Пристав должен выйти с этим к суду, и суд должен прекратить дело. На родственников административный штраф никаким образом не перейдет", - отметил собеседник агентства. Корреспондент РИА Новости убедился, что песни Паши Техника "12 шагов до рая" и "На магните" с платформы "Яндекс.Музыка" не удалены, их все еще можно прослушать, но на них стоит пометка в виде восклицательного знака, который означает, что трек отнесен к категории 18+ и содержит контент, не предназначенный для людей младше 18 лет.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , яндекс музыка
Бизнес, Общество , Яндекс Музыка
06:38 09.04.2025
 
Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей

Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей за песни "12 шагов до рая" и "На магните"

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей за песни "12 шагов до рая" и "На магните", в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации, причиной смерти по заключению медиков Таиланда стала легочная инфекция.
Из материалов дела следует, что в ходе мониторинга на платформе "Яндекс.Музыка" были обнаружены песни Паши Техника "На магните" и "12 шагов до рая", содержащие признаки пропаганды наркотиков в интернете.
Паша Техник на заседании не присутствовал, но ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие.
Московский научно-практический центр наркологии провел исследование треков и сделал вывод, что в них усматриваются признаки пропаганды наркотиков. Согласно данным судебных документов, Паша Техник признал свою вину и раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством.
Суд признал рэпера виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, который он должен был выплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу, то есть до 29 декабря 2024 года. Однако, согласно данным судебных приставов и иных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, долг остался не погашенным.
Как пояснил в разговоре с РИА Новости юрист Иван Щегров, административные штрафы не наследуются родственниками.
"Эти долги привязаны к конкретному лицу, поэтому они должны списываться. Пристав должен выйти с этим к суду, и суд должен прекратить дело. На родственников административный штраф никаким образом не перейдет", - отметил собеседник агентства.
Корреспондент РИА Новости убедился, что песни Паши Техника "12 шагов до рая" и "На магните" с платформы "Яндекс.Музыка" не удалены, их все еще можно прослушать, но на них стоит пометка в виде восклицательного знака, который означает, что трек отнесен к категории 18+ и содержит контент, не предназначенный для людей младше 18 лет.
 
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