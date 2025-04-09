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Россиян уведомили о новой возможности получить “вторую пенсию”

Россиян уведомили о новой возможности получить “вторую пенсию” - 09.04.2025, ПРАЙМ

Россиян уведомили о новой возможности получить “вторую пенсию”

Расширение программы долгосрочных сбережений за счет семейных накоплений позволит россиянам с детства грамотно планировать свои финансы и в перспективе накопить | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T03:03+0300

2025-04-09T03:03+0300

2025-04-09T03:03+0300

пенсии

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Расширение программы долгосрочных сбережений за счет семейных накоплений позволит россиянам с детства грамотно планировать свои финансы и в перспективе накопить для себя “вторую пенсию”, рассказал агентству “Прайм” президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.Программу долгосрочных сбережений (ПДС) могут расширить за счет семейных инструментов - такая возможность сейчас обсуждается властями. Это позволит решить сразу две задачи. Одна на поверхности – это возможность накопить средства на стратегические цели семьи. Другая сторона – формирование с самых малых лет полезной привычки планировать свою финансовую жизнь на длинном горизонте.Участие в семейном ПДС предполагает, что "детский" счет будет действителен с рождения ребенка и до достижения им 18 лет. После этого молодой человек может открыть уже взрослый счет на самого себя, куда, например, перевести остаток своих "детских" накоплений и продолжить копить на более взрослые цели.Таким образом можно копить на собственное пенсионное обеспечение, даже будучи студентом. Например, начав откладывать по 100 рублей в день с 18 лет, к 32-м годам молодой человек может накопить более 2,3 миллиона рублей. “К этому времени он уже получит образование, пройдёт школу молодых специалистов, определится с жизненными планами. И у него на счету снова будет внушительная сумма, которую можно потратить на текущие нужды или продолжить копить, формируя себе пенсионный капитал”, - рассуждает Беляков.Такое накопление не создаст финансовой нагрузки на бюджет семьи и при этом позволит накопить крупную дополнительную сумму ближе к пенсионному возрасту. Со временем к ПДС могут присоединиться рыночные стратегии, например, инвестирование на фондовом рынке. Если обладать финансовой грамотностью и применять навыки финансового планирования, можно накопить себе настоящую “вторую пенсию”, заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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