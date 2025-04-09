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Стало известно место проведения переговоров России и США в Стамбуле
Стало известно место проведения переговоров России и США в Стамбуле - 09.04.2025, ПРАЙМ
Стало известно место проведения переговоров России и США в Стамбуле
Новый раунд переговоров между делегациями России и США состоится в генеральном консульстве России в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T09:17+0300
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СТАМБУЛ, 9 апр - ПРАЙМ. Новый раунд переговоров между делегациями России и США состоится в генеральном консульстве России в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил осведомленный источник. "В этот раз переговоры пройдут в генконсульстве РФ", - отметил собеседник издания. Особняк расположен на оживленной пешеходной улице Истикляль в самом центре города. В четверг состоится второй раунд российско-американских консультаций по работе дипломатических представительств. Российская делегация возглавлена посолом России в США Александром Дарчиевым, американская - помощником госсекретаря США Сонатой Коултер.Ожидается, что встреча позволит продолжить работу по устранению технических препятствий, которые затрудняют деятельность дипломатов обеих стран. Однако на встрече будет обсуждаться только работа посольств в Стамбуле, а не конфликт на Украине и вопросы безопасности.Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
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россия, сша, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, переговоры
Стало известно место проведения переговоров России и США в Стамбуле
Источник РИА Новости: переговоры РФ-США пройдут в генконсульстве РФ в Стамбуле
СТАМБУЛ, 9 апр - ПРАЙМ. Новый раунд переговоров между делегациями России и США состоится в генеральном консульстве России в Стамбуле. Об этом агентству РИА Новости сообщил осведомленный источник.
"В этот раз переговоры пройдут в генконсульстве РФ", - отметил собеседник издания. Особняк расположен на оживленной пешеходной улице Истикляль в самом центре города.
В четверг состоится второй раунд российско-американских консультаций по работе дипломатических представительств. Российская делегация возглавлена посолом России в США Александром Дарчиевым, американская - помощником госсекретаря США Сонатой Коултер.
Ожидается, что встреча позволит продолжить работу по устранению технических препятствий, которые затрудняют деятельность дипломатов обеих стран. Однако на встрече будет обсуждаться только работа посольств в Стамбуле, а не конфликт на Украине и вопросы безопасности.
Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
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