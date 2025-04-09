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Польша планирует в этом году подписать контракт на покупку подлодок
Польша планирует в этом году подписать контракт на покупку подлодок - 09.04.2025, ПРАЙМ
Польша планирует в этом году подписать контракт на покупку подлодок
Польша планирует в текущем году подписать контракт на покупку подводных лодок, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:30+0300
2025-04-09T12:30+0300
2025-04-09T12:30+0300
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ВАРШАВА, 9 апр – ПРАЙМ. Польша планирует в текущем году подписать контракт на покупку подводных лодок, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. В настоящее время польский подводный флот находится в плачевном состоянии, так как состоит лишь из одной устаревшей подводной лодки типа "Коббен", приобретенной ранее у Швеции. "Я бы хотел, чтобы это состоялось еще в текущем году. Я считаю этот год ключевым для польского подводного флота. Можете поймать меня на слове", - сказал Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. Он уточнил, что в качестве стран, которые могут поставить Польше подлодки, рассматриваются Южная Корея, Германия, Швеция, Франция, Италия. При этом глава МО хочет, чтобы соглашение на покупку подлодок было заключено на правительственном уровне. "Это очень серьезное решение. Я хотел бы, чтобы это было соглашение между правительствами, чтобы оно касалось не только подводных судов, но и шире было связано с различными программами поддержки и гарантий", - сказал министр.
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россия, польша, швеция, южная корея
Вооружения, РОССИЯ, ПОЛЬША, ШВЕЦИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Польша планирует в этом году подписать контракт на покупку подлодок
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша планирует подписать контракт на покупку подлодок
ВАРШАВА, 9 апр – ПРАЙМ. Польша планирует в текущем году подписать контракт на покупку подводных лодок, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
В настоящее время польский подводный флот находится в плачевном состоянии, так как состоит лишь из одной устаревшей подводной лодки типа "Коббен", приобретенной ранее у Швеции.
"Я бы хотел, чтобы это состоялось еще в текущем году. Я считаю этот год ключевым для польского подводного флота. Можете поймать меня на слове", - сказал Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
Он уточнил, что в качестве стран, которые могут поставить Польше подлодки, рассматриваются Южная Корея, Германия, Швеция, Франция, Италия.
При этом глава МО хочет, чтобы соглашение на покупку подлодок было заключено на правительственном уровне.
"Это очень серьезное решение. Я хотел бы, чтобы это было соглашение между правительствами, чтобы оно касалось не только подводных судов, но и шире было связано с различными программами поддержки и гарантий", - сказал министр.
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