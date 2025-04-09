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Полянский заявил о попытке Запада сорвать российско-американские переговоры
Полянский заявил о попытке Запада сорвать российско-американские переговоры - 09.04.2025, ПРАЙМ
Полянский заявил о попытке Запада сорвать российско-американские переговоры
Европейские и британские дипломаты в ООН пытаются сорвать российско-американские переговоры. Об этом заявил первый зампостпреда России при Всемирной Организации | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T08:51+0300
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2025-04-09T08:51+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Европейские и британские дипломаты в ООН пытаются сорвать российско-американские переговоры. Об этом заявил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. "В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально "переобулись" англичане и есовцы... англо-есовская "партия войны" пытается сорвать российско-американские мирные переговоры", - заметил дипломат в Telegram-канале. Совет Безопасности ООН провел во вторник заседание по украинскому кризису, которое запросили западные страны из числа членов СБ ООН в связи с ударом ВС РФ по месту совещания украинских командиров в Кривом Роге. По словам Полянского, продвигаемый некоторыми западными дипломатами нарратив изменился. Если ранее их заявления сводились к призывам "прекратить "неспровоцированную агрессию" и "оккупацию" и вывести войска", то теперь там поступают обвинения в якобы нарушении предлагаемого Вашингтоном перемирия и просят пойти на бессрочное прекращение огня.
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Политика, РОССИЯ, ООН, США
Полянский заявил о попытке Запада сорвать российско-американские переговоры
Полянский: западные дипломаты пытаются сорвать российско-американские переговоры
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Европейские и британские дипломаты в ООН пытаются сорвать российско-американские переговоры. Об этом заявил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"В ходе сегодняшнего запрошенного европейцами заседания по Украине бросилось в глаза то, как моментально "переобулись" англичане и есовцы... англо-есовская "партия войны" пытается сорвать российско-американские мирные переговоры", - заметил дипломат в Telegram-канале.
Совет Безопасности ООН провел во вторник заседание по украинскому кризису, которое запросили западные страны из числа членов СБ ООН в связи с ударом ВС РФ по месту совещания украинских командиров в Кривом Роге.
По словам Полянского, продвигаемый некоторыми западными дипломатами нарратив изменился. Если ранее их заявления сводились к призывам "прекратить "неспровоцированную агрессию" и "оккупацию" и вывести войска", то теперь там поступают обвинения в якобы нарушении предлагаемого Вашингтоном перемирия и просят пойти на бессрочное прекращение огня.
Раскрыто, как как новый ультиматум ЕС может сорвать переговоры по Украине