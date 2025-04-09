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Китай повысит пошлины на товары из США до 84 процентов

Китай повысит пошлины на товары из США до 84 процентов - 09.04.2025, ПРАЙМ

Китай повысит пошлины на товары из США до 84 процентов

Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T14:19+0300

2025-04-09T14:19+0300

2025-04-09T14:27+0300

экономика

китай

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ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения КНР. "С 12.01 (7.01 мск) 10 апреля будет скорректирована дополнительная тарифная ставка в отношении импортируемой из США продукции. Дополнительная ставка тарифа на все импортируемые из США товары будет увеличена с 34% до 84%", - говорится в сообщении ТВ.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, на Китай пошлины составляли 54%.

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китай, сша