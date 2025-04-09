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NYT: введение ЕС пошлин на товары из США усугубит положение союза
NYT: введение ЕС пошлин на товары из США усугубит положение союза - 09.04.2025, ПРАЙМ
NYT: введение ЕС пошлин на товары из США усугубит положение союза
Решение Евросоюза ввести пошлины на американские товары в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа может не принести желаемого результата и... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:45+0300
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Решение Евросоюза ввести пошлины на американские товары в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа может не принести желаемого результата и даже усугубить положение самого союза, пишет газета New York Times со ссылкой на мнение экспертов. Как отмечает издание, ЕС пытается сочетать давление с готовностью к переговорам — но этот подход может оказаться неэффективным, если Белый дом не воспринимает экономические последствия как политически значимые. "Европа может нанести ущерб Америке, и возмездие кажется разумной стратегией, если вы верите, что Трамп обеспокоен политическими последствиями экономической боли внутри страны. Проблема в том, что его это не волнует", — заявил газете Майкл Стрейн, директор по экономической политике Американского института предпринимательства По данным газеты, Евросоюз надеется, что эскалация торгового конфликта и связанное с ней падение фондового рынка заставят США изменить курс. Однако эксперты предупреждают, что Трамп, находясь во втором сроке, может быть менее восприимчив к давлению. "Трамп ясно дал понять, что любые потери американской экономики от целевых тарифов не станут для него сдерживающим фактором", — отметил в разговоре с изданием экономист Корнеллского университета Эсвар Прасад. Газета подчеркивает, что в случае масштабной ответной реакции Брюсселя риски для европейского бизнеса и потребителей также возрастают, поскольку объем импорта из США меньше, чем экспорт, и ресурс для встречных мер ограничен.
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Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, ЕС
NYT: введение ЕС пошлин на товары из США усугубит положение союза
NYT: введение ЕС пошлин на американские товары может усугубить положение союза
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Решение Евросоюза ввести пошлины на американские товары в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа может не принести желаемого результата и даже усугубить положение самого союза, пишет газета New York Times со ссылкой на мнение экспертов.
Как отмечает издание, ЕС пытается сочетать давление с готовностью к переговорам — но этот подход может оказаться неэффективным, если Белый дом не воспринимает экономические последствия как политически значимые.
"Европа может нанести ущерб Америке, и возмездие кажется разумной стратегией, если вы верите, что Трамп обеспокоен политическими последствиями экономической боли внутри страны. Проблема в том, что его это не волнует", — заявил газете Майкл Стрейн, директор по экономической политике Американского института предпринимательства
По данным газеты, Евросоюз надеется, что эскалация торгового конфликта и связанное с ней падение фондового рынка заставят США изменить курс. Однако эксперты предупреждают, что Трамп, находясь во втором сроке, может быть менее восприимчив к давлению.
"Трамп ясно дал понять, что любые потери американской экономики от целевых тарифов не станут для него сдерживающим фактором", — отметил в разговоре с изданием экономист Корнеллского университета Эсвар Прасад.
Газета подчеркивает, что в случае масштабной ответной реакции Брюсселя риски для европейского бизнеса и потребителей также возрастают, поскольку объем импорта из США меньше, чем экспорт, и ресурс для встречных мер ограничен.
Китай повысит пошлины на товары из США до 84 процентов