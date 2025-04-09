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Новый кабмин ФРГ поддержит пошлины на импорт удобрений из России
Новый кабмин ФРГ поддержит пошлины на импорт удобрений из России - 09.04.2025, ПРАЙМ
Новый кабмин ФРГ поддержит пошлины на импорт удобрений из России
Будущий кабинет министров Германии поддержит введение Европейским союзом пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, говорится в согласованном в среду... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T16:54+0300
2025-04-09T16:54+0300
2025-04-09T16:54+0300
экономика
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БЕРЛИН, 9 апр - ПРАЙМ. Будущий кабинет министров Германии поддержит введение Европейским союзом пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, говорится в согласованном в среду социал-демократами (СДПГ) и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) коалиционном договоре. "Мы будем по-прежнему обеспечивать эффективное национальное выполнение санкций (против РФ - ред.)... Мы поддерживаем планы ЕС по введению пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии", - написано в документе. Предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии находится на рассмотрении профильного комитета Европарламента, голосование по нему запланировано на пленарной сессии в мае или июне 2025 года, как сообщили РИА Новости ранее в пресс-службе ЕП. Ранее глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в 2025 году в стране будут отмечать 20 апреля.
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сельское хозяйство, германия, ес, хдс/хсс
Экономика, Сельское хозяйство, ГЕРМАНИЯ, ЕС, ХДС/ХСС
Новый кабмин ФРГ поддержит пошлины на импорт удобрений из России
СДПГ и ХДС/ХСС поддержат введение пошлин на ввоз удобрений из РФ и Белоруссии
БЕРЛИН, 9 апр - ПРАЙМ. Будущий кабинет министров Германии поддержит введение Европейским союзом пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, говорится в согласованном в среду социал-демократами (СДПГ) и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) коалиционном договоре.
"Мы будем по-прежнему обеспечивать эффективное национальное выполнение санкций (против РФ - ред.)... Мы поддерживаем планы ЕС по введению пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии", - написано в документе.
Предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии находится на рассмотрении профильного комитета Европарламента, голосование по нему запланировано на пленарной сессии в мае или июне 2025 года, как сообщили РИА Новости ранее в пресс-службе ЕП.
Ранее глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил намерение сформировать новое правительство к Пасхе, которую в 2025 году в стране будут отмечать 20 апреля.
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