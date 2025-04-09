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Глава Банка Испании решил пересмотреть прогноз роста экономики

Глава Банка Испании решил пересмотреть прогноз роста экономики - 09.04.2025, ПРАЙМ

Глава Банка Испании решил пересмотреть прогноз роста экономики

Глава Банка Испании Хосе Луис Эскрива заявил, что ведомство пересмотрит в сторону понижения прогноз экономического роста страны на фоне повышения торговых... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T20:29+0300

2025-04-09T20:29+0300

2025-04-09T21:40+0300

экономика

пошлины

прогноз

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МАДРИД, 9 апр — ПРАЙМ. Глава Банка Испании Хосе Луис Эскрива заявил, что ведомство пересмотрит в сторону понижения прогноз экономического роста страны на фоне повышения торговых пошлин США."Нам придется пересмотреть прогнозы роста в сторону понижения. В случае с испанской экономикой наш последний прогноз составлял 2,7%, что является высоким показателем роста для испанской экономики. Логично, что мы пересмотрим его в сторону понижения, но я не могу сказать, насколько именно", - сказал он в интервью телекомпании TVE.По его словам, последствия тарифной политики Вашингтона сложно точно оценить, так как ситуация "исключительно сложна" с экономической и геополитической точек зрения. Эскрива предупредил, что текущие события могут вызвать "резкое замедление экономической активности", особенно в странах с высокими темпами роста, таких как Испания, однако подчеркнул, что о рецессии речи пока не идёт.Глава Банка Испании добавил, что меры в ответ на пошлины США, включая контрмеры со стороны ЕС, могут привести к дальнейшему росту цен и негативно отразиться на потреблении. Тем не менее он считает маловероятным длительное повышение инфляции, поскольку Европа "торгует с остальным миром гораздо больше, чем с Соединёнными Штатами".Эскрива также допустил замедление роста занятости в стране в ближайшие месяцы, если падение спроса окажется устойчивым. Несмотря на высокие показатели трудоустройства в начале года, "логично ожидать определённого торможения", подчеркнул он.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из ЕС пошлина составляет 20%, а на сталь и алюминий с марта уже действует тариф в 25%.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на это заявила, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам и считает, что еще не поздно договориться, но вместе с тем пообещала ответные меры - и на заседании в среду постоянные представители стран-членов Евросоюза утвердили свои тарифы. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.

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пошлины, прогноз