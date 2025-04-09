https://1prime.ru/20250409/poshliny-856529010.html
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая - 09.04.2025, ПРАЙМ
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в отношении более 75 стран немедленно приостанавливается введение зеркальных пошлин на 90 дней, так как эти... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T20:40+0300
2025-04-09T20:40+0300
2025-04-09T21:41+0300
экономика
сша
дональд трамп
пошлины
страны
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в отношении более 75 стран немедленно приостанавливается введение зеркальных пошлин на 90 дней, так как эти страны не стали принимать ответные меры против Вашингтона.Ранее пресс-служба Белого дома опровергла сообщения СМИ о заявлении директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, согласно которому Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин."На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США... и что эти страны, по моему настоятельному предложению, не приняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере 10%, также вступающее в силу немедленно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Вместе с тем американский лидер заявил, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%."Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fc8b7a6116e08677311634dffdc76a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, пошлины, страны, китай
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины, страны, КИТАЙ
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая
Трамп: США приостанавливают на 90 дней введение пошлин для более 75 стран
ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в отношении более 75 стран немедленно приостанавливается введение зеркальных пошлин на 90 дней, так как эти страны не стали принимать ответные меры против Вашингтона.
Ранее пресс-служба Белого дома опровергла сообщения СМИ о заявлении директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, согласно которому Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин.
"На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США... и что эти страны, по моему настоятельному предложению, не приняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере 10%, также вступающее в силу немедленно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Вместе с тем американский лидер заявил, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
"Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, настоящим я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%, начиная с момента вступления решения в силу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.