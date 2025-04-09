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В Минфине США уточнили заявление о приостановке введения пошлин
В Минфине США уточнили заявление о приостановке введения пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Минфине США уточнили заявление о приостановке введения пошлин
Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран не распространяется на "секторальные" пошлины,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T22:12+0300
2025-04-09T22:12+0300
2025-04-09T22:21+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран не распространяется на "секторальные" пошлины, включая фармацевтику и древесину, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Во время общения с журналистами в Белом доме, главу минфина спросили о том, распространяется ли пауза, которую объявил Трамп, на пошлины в отношении целых секторов импортных товаров, ранее также объявленные американским лидером, включая фармацевтику и древесину. "Нет", - ответил Бессент.
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Экономика, США, Скотт Бессент, пошлины
В Минфине США уточнили заявление о приостановке введения пошлин
Бессент: решение о приостановке введения пошлин не касается секторальных пошлин
ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран не распространяется на "секторальные" пошлины, включая фармацевтику и древесину, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
Во время общения с журналистами в Белом доме, главу минфина спросили о том, распространяется ли пауза, которую объявил Трамп, на пошлины в отношении целых секторов импортных товаров, ранее также объявленные американским лидером, включая фармацевтику и древесину.
"Нет", - ответил Бессент.
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая