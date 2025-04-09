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Трамп заявил, что готов заключить торговые соглашения со всеми, включая ЕС - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил, что готов заключить торговые соглашения со всеми, включая ЕС
Трамп заявил, что готов заключить торговые соглашения со всеми, включая ЕС - 09.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что готов заключить торговые соглашения со всеми, включая ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США могут заключить торговые соглашения со всеми, в том числе с ЕС, но на условиях, которые будут справедливы в... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T22:19+0300
2025-04-09T22:20+0300
экономика
дональд трамп
торговые соглашения
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США могут заключить торговые соглашения со всеми, в том числе с ЕС, но на условиях, которые будут справедливы в отношении Вашингтона."Да, можно заключить сделку со всеми. Сделка будет заключена с Китаем. Сделка будет заключена с каждым из них. Я просто хочу справедливости. Это будут честные сделки для всех, но они не были честными по отношению к Соединенным Штатам", - заявил Трамп журналистам.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако ранее в среду Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
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дональд трамп, торговые соглашения
Экономика, Дональд Трамп, торговые соглашения
22:19 09.04.2025 (обновлено: 22:20 09.04.2025)
 
Трамп заявил, что готов заключить торговые соглашения со всеми, включая ЕС

Трамп: США могут заключить торговые сделки со всеми, но на справедливых условия

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что США могут заключить торговые соглашения со всеми, в том числе с ЕС, но на условиях, которые будут справедливы в отношении Вашингтона.
"Да, можно заключить сделку со всеми. Сделка будет заключена с Китаем. Сделка будет заключена с каждым из них. Я просто хочу справедливости. Это будут честные сделки для всех, но они не были честными по отношению к Соединенным Штатам", - заявил Трамп журналистам.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
Трамп приостановил введение пошлин для 75 стран, но повысил их для Китая
20:40
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако ранее в среду Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
 
ЭкономикаДональд Трампторговые соглашения
 
 
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