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Постпреды ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины США - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/postpredy-856492280.html
Постпреды ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины США
Постпреды ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины США - 09.04.2025, ПРАЙМ
Постпреды ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины США
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду проголосуют по набору контрмер в ответ на введение США пошлин в размере 25% на... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T00:24+0300
2025-04-09T00:24+0300
экономика
мировая экономика
сша
брюссель
вашингтон
дональд трамп
марош шефчович
урсула фон дер ляйен
ес
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду проголосуют по набору контрмер в ответ на введение США пошлин в размере 25% на импорт из ЕС алюминия и стали. Как следует из повестки заседания, постпреды проголосуют по постановлению "о дополнительных таможенных пошлинах на импорт некоторых продуктов, происходящих из Соединенных Штатов Америки". Пункт о пошлинах значится в числе не требующих предварительных дискуссий, а значит, по нему будет проведено техническое голосование, после чего решение поступит на утверждение министрам Евросоюза, а затем его опубликуют в официальном журнале и оно вступит в силу. Заседание постпредов в среду начнется в 8.30 по местному времени (9.30 мск). Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 25% на ряд товаров из США, в частности на одежду, яхты, фруктовые соки, орехи и бриллианты. Отмечалось, что из предварительного списка исключили бурбон после протестов Франции и Италии, которые опасаются наложения США, согласно обещанию Дональда Трампа, 200-процентных пошлин на вино, просекко и шампанское. Как пояснил накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, первый набор мер в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий вступят в силу 15 апреля. Второй набор мер в ответ на "взаимные" пошлины США, а также пошлины на импорт автомобилей Брюссель планирует ввести 15 мая в случае, если переговоры по их отменен не увенчаются успехом. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться. По ее словам, Брюссель предлагал Вашингтону нулевые пошлины на промышленные товары по примеру договоренностей с другими торговыми партнерами, и "это предложение сохраняется на столе". Кроме того, в Еврокомиссии заявили и о готовности обсуждать с США даже предложение Дональда Трампа о закупке ЕС американского СПГ на 350 миллиардов евро в обмен на уступки в "торговой войне". После введения США новых пошлин на иностранные товары, в том числе из Европы, объем пошлин на товары из ЕС, поставляемые на американский рынок, может вырасти в 11 раз - с семи миллиардов до 80 миллиардов евро. Пошлины ударят по значительной части экспорта ЕС. Фактически, будет затронут экспорт из Евросоюза на 380 миллиардов, а это около 70% от всего экспорта, он столкнется с пошлинами в 20-25%. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. На фоне торговой войны между ЕС и США глава Еврокомиссии во вторник обсудила с премьером госсовета Китая Ли Цен углубление торгового сотрудничества. Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж, в свою очередь, не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США. США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллионов евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.
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мировая экономика, сша, брюссель, вашингтон, дональд трамп, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
00:24 09.04.2025
 
Постпреды ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины США

Постпреды стран ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины на импорт из США

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду проголосуют по набору контрмер в ответ на введение США пошлин в размере 25% на импорт из ЕС алюминия и стали.
Как следует из повестки заседания, постпреды проголосуют по постановлению "о дополнительных таможенных пошлинах на импорт некоторых продуктов, происходящих из Соединенных Штатов Америки".
Пункт о пошлинах значится в числе не требующих предварительных дискуссий, а значит, по нему будет проведено техническое голосование, после чего решение поступит на утверждение министрам Евросоюза, а затем его опубликуют в официальном журнале и оно вступит в силу.
Заседание постпредов в среду начнется в 8.30 по местному времени (9.30 мск).
Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 25% на ряд товаров из США, в частности на одежду, яхты, фруктовые соки, орехи и бриллианты. Отмечалось, что из предварительного списка исключили бурбон после протестов Франции и Италии, которые опасаются наложения США, согласно обещанию Дональда Трампа, 200-процентных пошлин на вино, просекко и шампанское.
Как пояснил накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, первый набор мер в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий вступят в силу 15 апреля. Второй набор мер в ответ на "взаимные" пошлины США, а также пошлины на импорт автомобилей Брюссель планирует ввести 15 мая в случае, если переговоры по их отменен не увенчаются успехом.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться. По ее словам, Брюссель предлагал Вашингтону нулевые пошлины на промышленные товары по примеру договоренностей с другими торговыми партнерами, и "это предложение сохраняется на столе".
Кроме того, в Еврокомиссии заявили и о готовности обсуждать с США даже предложение Дональда Трампа о закупке ЕС американского СПГ на 350 миллиардов евро в обмен на уступки в "торговой войне".
После введения США новых пошлин на иностранные товары, в том числе из Европы, объем пошлин на товары из ЕС, поставляемые на американский рынок, может вырасти в 11 раз - с семи миллиардов до 80 миллиардов евро. Пошлины ударят по значительной части экспорта ЕС. Фактически, будет затронут экспорт из Евросоюза на 380 миллиардов, а это около 70% от всего экспорта, он столкнется с пошлинами в 20-25%.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
На фоне торговой войны между ЕС и США глава Еврокомиссии во вторник обсудила с премьером госсовета Китая Ли Цен углубление торгового сотрудничества.
Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж, в свою очередь, не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США.
США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллионов евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБрюссельВАШИНГТОНДональд ТрампМарош ШефчовичУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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