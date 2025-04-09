https://1prime.ru/20250409/postpredy-856492280.html
Постпреды ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины США
Постпреды ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины США - 09.04.2025, ПРАЙМ
Постпреды ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины США
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду проголосуют по набору контрмер в ответ на введение США пошлин в размере 25% на... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T00:24+0300
2025-04-09T00:24+0300
2025-04-09T00:24+0300
экономика
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сша
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду проголосуют по набору контрмер в ответ на введение США пошлин в размере 25% на импорт из ЕС алюминия и стали.
Как следует из повестки заседания, постпреды проголосуют по постановлению "о дополнительных таможенных пошлинах на импорт некоторых продуктов, происходящих из Соединенных Штатов Америки".
Пункт о пошлинах значится в числе не требующих предварительных дискуссий, а значит, по нему будет проведено техническое голосование, после чего решение поступит на утверждение министрам Евросоюза, а затем его опубликуют в официальном журнале и оно вступит в силу.
Заседание постпредов в среду начнется в 8.30 по местному времени (9.30 мск).
Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 25% на ряд товаров из США, в частности на одежду, яхты, фруктовые соки, орехи и бриллианты. Отмечалось, что из предварительного списка исключили бурбон после протестов Франции и Италии, которые опасаются наложения США, согласно обещанию Дональда Трампа, 200-процентных пошлин на вино, просекко и шампанское.
Как пояснил накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, первый набор мер в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий вступят в силу 15 апреля. Второй набор мер в ответ на "взаимные" пошлины США, а также пошлины на импорт автомобилей Брюссель планирует ввести 15 мая в случае, если переговоры по их отменен не увенчаются успехом.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться. По ее словам, Брюссель предлагал Вашингтону нулевые пошлины на промышленные товары по примеру договоренностей с другими торговыми партнерами, и "это предложение сохраняется на столе".
Кроме того, в Еврокомиссии заявили и о готовности обсуждать с США даже предложение Дональда Трампа о закупке ЕС американского СПГ на 350 миллиардов евро в обмен на уступки в "торговой войне".
После введения США новых пошлин на иностранные товары, в том числе из Европы, объем пошлин на товары из ЕС, поставляемые на американский рынок, может вырасти в 11 раз - с семи миллиардов до 80 миллиардов евро. Пошлины ударят по значительной части экспорта ЕС. Фактически, будет затронут экспорт из Евросоюза на 380 миллиардов, а это около 70% от всего экспорта, он столкнется с пошлинами в 20-25%.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
На фоне торговой войны между ЕС и США глава Еврокомиссии во вторник обсудила с премьером госсовета Китая Ли Цен углубление торгового сотрудничества.
Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж, в свою очередь, не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США.
США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллионов евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.
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мировая экономика, сша, брюссель, вашингтон, дональд трамп, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Постпреды ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины США
Постпреды стран ЕС проголосуют по набору контрмер в ответ на пошлины на импорт из США
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду проголосуют по набору контрмер в ответ на введение США пошлин в размере 25% на импорт из ЕС алюминия и стали.
Как следует из повестки заседания, постпреды проголосуют по постановлению "о дополнительных таможенных пошлинах на импорт некоторых продуктов, происходящих из Соединенных Штатов Америки".
Пункт о пошлинах значится в числе не требующих предварительных дискуссий, а значит, по нему будет проведено техническое голосование, после чего решение поступит на утверждение министрам Евросоюза, а затем его опубликуют в официальном журнале и оно вступит в силу.
Заседание постпредов в среду начнется в 8.30 по местному времени (9.30 мск).
Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 25% на ряд товаров из США, в частности на одежду, яхты, фруктовые соки, орехи и бриллианты. Отмечалось, что из предварительного списка исключили бурбон после протестов Франции и Италии, которые опасаются наложения США, согласно обещанию Дональда Трампа, 200-процентных пошлин на вино, просекко и шампанское.
Как пояснил накануне еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, первый набор мер в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий вступят в силу 15 апреля. Второй набор мер в ответ на "взаимные" пошлины США, а также пошлины на импорт автомобилей Брюссель планирует ввести 15 мая в случае, если переговоры по их отменен не увенчаются успехом.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, считает, что еще не поздно договориться. По ее словам, Брюссель предлагал Вашингтону нулевые пошлины на промышленные товары по примеру договоренностей с другими торговыми партнерами, и "это предложение сохраняется на столе".
Кроме того, в Еврокомиссии заявили и о готовности обсуждать с США даже предложение Дональда Трампа о закупке ЕС американского СПГ на 350 миллиардов евро в обмен на уступки в "торговой войне".
После введения США новых пошлин на иностранные товары, в том числе из Европы, объем пошлин на товары из ЕС, поставляемые на американский рынок, может вырасти в 11 раз - с семи миллиардов до 80 миллиардов евро. Пошлины ударят по значительной части экспорта ЕС. Фактически, будет затронут экспорт из Евросоюза на 380 миллиардов, а это около 70% от всего экспорта, он столкнется с пошлинами в 20-25%.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
На фоне торговой войны между ЕС и США глава Еврокомиссии во вторник обсудила с премьером госсовета Китая Ли Цен углубление торгового сотрудничества.
Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж, в свою очередь, не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США.
США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллионов евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.