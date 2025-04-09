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Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ

Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ - 09.04.2025, ПРАЙМ

Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ

Сделка итальянского дома моды Prada по приобретению бренда Versace у холдинга Capri Holdings может не состояться на фоне введения "взаимных" импортных пошлин... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T19:50+0300

2025-04-09T19:50+0300

2025-04-09T19:50+0300

экономика

пошлины

сделка

prada

versace

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сделка итальянского дома моды Prada по приобретению бренда Versace у холдинга Capri Holdings может не состояться на фоне введения "взаимных" импортных пошлин США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Переговоры Prada о приобретении Versace у модного конгломерата Capri Holdings оказались под угрозой срыва в последний момент, когда финансовые рынки переживают историческое потрясение… По состоянию на утро среды вероятность заключения сделки оставалась 50 на 50", - пишет издание. Как отмечает WSJ, предварительно Prada планирует приобрести Versace у Capri Holdings примерно за 1,4 миллиарда долларов, о сделке может быть объявлено в четверг. Однако семья Versace все еще не подписала соглашение. Рыночные колебания и неопределенность из-за пошлин США, которые ударили в том числе по розничной торговле предметами роскоши, осложняют достижение окончательного соглашения, добавляет газета. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

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пошлины, сделка, prada, versace