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Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ
Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ - 09.04.2025, ПРАЙМ
Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ
Сделка итальянского дома моды Prada по приобретению бренда Versace у холдинга Capri Holdings может не состояться на фоне введения "взаимных" импортных пошлин... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T19:50+0300
2025-04-09T19:50+0300
2025-04-09T19:50+0300
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пошлины
сделка
prada
versace
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сделка итальянского дома моды Prada по приобретению бренда Versace у холдинга Capri Holdings может не состояться на фоне введения "взаимных" импортных пошлин США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Переговоры Prada о приобретении Versace у модного конгломерата Capri Holdings оказались под угрозой срыва в последний момент, когда финансовые рынки переживают историческое потрясение… По состоянию на утро среды вероятность заключения сделки оставалась 50 на 50", - пишет издание. Как отмечает WSJ, предварительно Prada планирует приобрести Versace у Capri Holdings примерно за 1,4 миллиарда долларов, о сделке может быть объявлено в четверг. Однако семья Versace все еще не подписала соглашение. Рыночные колебания и неопределенность из-за пошлин США, которые ударили в том числе по розничной торговле предметами роскоши, осложняют достижение окончательного соглашения, добавляет газета. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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пошлины, сделка, prada, versace
Экономика, пошлины, сделка, Prada, Versace
Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ
WSJ: Сделка Prada по покупке бренда Versace может сорваться на фоне пошлин США
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сделка итальянского дома моды Prada по приобретению бренда Versace у холдинга Capri Holdings может не состояться на фоне введения "взаимных" импортных пошлин США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Переговоры Prada о приобретении Versace у модного конгломерата Capri Holdings оказались под угрозой срыва в последний момент, когда финансовые рынки переживают историческое потрясение… По состоянию на утро среды вероятность заключения сделки оставалась 50 на 50", - пишет издание.
Как отмечает WSJ, предварительно Prada планирует приобрести Versace у Capri Holdings примерно за 1,4 миллиарда долларов, о сделке может быть объявлено в четверг. Однако семья Versace все еще не подписала соглашение.
Рыночные колебания и неопределенность из-за пошлин США, которые ударили в том числе по розничной торговле предметами роскоши, осложняют достижение окончательного соглашения, добавляет газета.
Итальянский дом моды Prada оценивает покупку бренда Versace, пишут СМИ
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.