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Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ
Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ - 09.04.2025, ПРАЙМ
Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ
Сделка итальянского дома моды Prada по приобретению бренда Versace у холдинга Capri Holdings может не состояться на фоне введения "взаимных" импортных пошлин... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T19:50+0300
2025-04-09T19:50+0300
экономика
пошлины
сделка
prada
versace
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сделка итальянского дома моды Prada по приобретению бренда Versace у холдинга Capri Holdings может не состояться на фоне введения "взаимных" импортных пошлин США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Переговоры Prada о приобретении Versace у модного конгломерата Capri Holdings оказались под угрозой срыва в последний момент, когда финансовые рынки переживают историческое потрясение… По состоянию на утро среды вероятность заключения сделки оставалась 50 на 50", - пишет издание. Как отмечает WSJ, предварительно Prada планирует приобрести Versace у Capri Holdings примерно за 1,4 миллиарда долларов, о сделке может быть объявлено в четверг. Однако семья Versace все еще не подписала соглашение. Рыночные колебания и неопределенность из-за пошлин США, которые ударили в том числе по розничной торговле предметами роскоши, осложняют достижение окончательного соглашения, добавляет газета. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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пошлины, сделка, prada, versace
Экономика, пошлины, сделка, Prada, Versace
19:50 09.04.2025
 
Торговая война может помешать Prada приобрести бренд Versace, пишет WSJ

WSJ: Сделка Prada по покупке бренда Versace может сорваться на фоне пошлин США

© flickr.com / ell brown%Versace
%Versace - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© flickr.com / ell brown
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сделка итальянского дома моды Prada по приобретению бренда Versace у холдинга Capri Holdings может не состояться на фоне введения "взаимных" импортных пошлин США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Переговоры Prada о приобретении Versace у модного конгломерата Capri Holdings оказались под угрозой срыва в последний момент, когда финансовые рынки переживают историческое потрясение… По состоянию на утро среды вероятность заключения сделки оставалась 50 на 50", - пишет издание.
Как отмечает WSJ, предварительно Prada планирует приобрести Versace у Capri Holdings примерно за 1,4 миллиарда долларов, о сделке может быть объявлено в четверг. Однако семья Versace все еще не подписала соглашение.
Рыночные колебания и неопределенность из-за пошлин США, которые ударили в том числе по розничной торговле предметами роскоши, осложняют достижение окончательного соглашения, добавляет газета.
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Итальянский дом моды Prada оценивает покупку бренда Versace, пишут СМИ
10 января, 14:08
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
 
ЭкономикапошлинысделкаPradaVersace
 
 
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