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"Не отступит". Эксперт оценил способность Китая сопротивляться пошлинам США

"Не отступит". Эксперт оценил способность Китая сопротивляться пошлинам США - 09.04.2025, ПРАЙМ

"Не отступит". Эксперт оценил способность Китая сопротивляться пошлинам США

Пекин будет гораздо больше сопротивляться экономическому давлению Вашингтона, чем другие страны, президент США Дональд Трамп может ослабить выдвигаемые... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T11:57+0300

2025-04-09T11:57+0300

2025-04-09T11:57+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

пекин

дональд трамп

ван и

ниу вшэ

имэмо

ран

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Пекин будет гораздо больше сопротивляться экономическому давлению Вашингтона, чем другие страны, президент США Дональд Трамп может ослабить выдвигаемые требования, поделился с РИА Новости мнением профессор НИУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. "Пекин будет гораздо больше сопротивляться, чем какие-то другие страны, поскольку Китай – это все-таки мощная экономика, почти равная экономике Соединенных Штатов. Поэтому Пекин так просто не пойдет, не уступит давлению США. Подчеркнем, что Дональд Трамп вообще действует в нарушение всех и всяческих правил мировой торговли", - сказал собеседник агентства. Как напомнил эксперт, Трамп действует через давление на партнеров, однако потом смягчает его, если они идут на уступки. В то же время правовой логики в действиях американского лидера нет, а Китай находится в более выигрышной позиции, поскольку в отличие от него придерживается правил мировой торговли, отмечает Портанский. "Китай это прекрасно понимает и, опираясь на свою мощь, так просто отступать не будет. Поэтому мы посмотрим, чем это все закончится. Я не исключаю, что Трамп даже до уступок Китая изменит свои требования, потому что поймет, что это требования не реалистичны абсолютно", - считает эксперт. При этом Портанский подчеркнул, что экономическое противостояние Китая и США не принесет выгоды России, поскольку действия Трампа уже привели к падению цен на нефть, а в будущем американское давление может снизить ВВП Китая, из-за чего Пекин может снизить закупку российских ресурсов. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. В частности, на Китай пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп также пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.

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китай

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, ван и, ниу вшэ, имэмо, ран