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"Не отступит". Эксперт оценил способность Китая сопротивляться пошлинам США
"Не отступит". Эксперт оценил способность Китая сопротивляться пошлинам США - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Не отступит". Эксперт оценил способность Китая сопротивляться пошлинам США
Пекин будет гораздо больше сопротивляться экономическому давлению Вашингтона, чем другие страны, президент США Дональд Трамп может ослабить выдвигаемые... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T11:57+0300
2025-04-09T11:57+0300
2025-04-09T11:57+0300
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Пекин будет гораздо больше сопротивляться экономическому давлению Вашингтона, чем другие страны, президент США Дональд Трамп может ослабить выдвигаемые требования, поделился с РИА Новости мнением профессор НИУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. "Пекин будет гораздо больше сопротивляться, чем какие-то другие страны, поскольку Китай – это все-таки мощная экономика, почти равная экономике Соединенных Штатов. Поэтому Пекин так просто не пойдет, не уступит давлению США. Подчеркнем, что Дональд Трамп вообще действует в нарушение всех и всяческих правил мировой торговли", - сказал собеседник агентства. Как напомнил эксперт, Трамп действует через давление на партнеров, однако потом смягчает его, если они идут на уступки. В то же время правовой логики в действиях американского лидера нет, а Китай находится в более выигрышной позиции, поскольку в отличие от него придерживается правил мировой торговли, отмечает Портанский. "Китай это прекрасно понимает и, опираясь на свою мощь, так просто отступать не будет. Поэтому мы посмотрим, чем это все закончится. Я не исключаю, что Трамп даже до уступок Китая изменит свои требования, потому что поймет, что это требования не реалистичны абсолютно", - считает эксперт. При этом Портанский подчеркнул, что экономическое противостояние Китая и США не принесет выгоды России, поскольку действия Трампа уже привели к падению цен на нефть, а в будущем американское давление может снизить ВВП Китая, из-за чего Пекин может снизить закупку российских ресурсов. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. В частности, на Китай пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп также пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.
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мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, ван и, ниу вшэ, имэмо, ран
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп, Ван И, НИУ ВШЭ, ИМЭМО, РАН
"Не отступит". Эксперт оценил способность Китая сопротивляться пошлинам США
Эксперт Портанский: Китай будет сопротивляться давлению США сильнее, чем другие страны
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Пекин будет гораздо больше сопротивляться экономическому давлению Вашингтона, чем другие страны, президент США Дональд Трамп может ослабить выдвигаемые требования, поделился с РИА Новости мнением профессор НИУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.
"Пекин будет гораздо больше сопротивляться, чем какие-то другие страны, поскольку Китай – это все-таки мощная экономика, почти равная экономике Соединенных Штатов. Поэтому Пекин так просто не пойдет, не уступит давлению США. Подчеркнем, что Дональд Трамп вообще действует в нарушение всех и всяческих правил мировой торговли", - сказал собеседник агентства.
Как напомнил эксперт, Трамп действует через давление на партнеров, однако потом смягчает его, если они идут на уступки. В то же время правовой логики в действиях американского лидера нет, а Китай находится в более выигрышной позиции, поскольку в отличие от него придерживается правил мировой торговли, отмечает Портанский.
"Китай это прекрасно понимает и, опираясь на свою мощь, так просто отступать не будет. Поэтому мы посмотрим, чем это все закончится. Я не исключаю, что Трамп даже до уступок Китая изменит свои требования, потому что поймет, что это требования не реалистичны абсолютно", - считает эксперт.
При этом Портанский подчеркнул, что экономическое противостояние Китая и США не принесет выгоды России, поскольку действия Трампа уже привели к падению цен на нефть, а в будущем американское давление может снизить ВВП Китая, из-за чего Пекин может снизить закупку российских ресурсов.
Китай предупредил США о негативных последствиях повышения пошлин
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками. В частности, на Китай пошлины составляли 54%.
В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом.
Трамп также пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.