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КТК возобновил работу выносного причала - 09.04.2025, ПРАЙМ
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КТК возобновил работу выносного причала
КТК возобновил работу выносного причала - 09.04.2025, ПРАЙМ
КТК возобновил работу выносного причала
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) запустил один из двух выносных причалов (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки Ространснадзора,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T09:52+0300
2025-04-09T09:52+0300
нефть
россия
москва
новороссийск
ктк
ространснадзор
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) запустил один из двух выносных причалов (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки Ространснадзора, отгружает нефть с ВПУ-1 и ВПУ-3, сообщил КТК. На прошлой неделе КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 - для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем, 4 апреля, Приморский районный суд Новороссийска назначил КТК штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать ограничения на работу выносных причалов. "Выносное причальное устройство ВПУ КТК-1 введено в эксплуатацию. Отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3", - говорится в сообщении консорциума. О возобновлении работы второго причала КТК сообщит дополнительно.
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нефть, россия, москва, новороссийск, ктк, ространснадзор
Нефть, РОССИЯ, МОСКВА, НОВОРОССИЙСК, КТК, Ространснадзор
09:52 09.04.2025
 
КТК возобновил работу выносного причала

КТК запустил один из выносных причалов после проверки

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкГорода России. Новороссийск
Города России. Новороссийск - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) запустил один из двух выносных причалов (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки Ространснадзора, отгружает нефть с ВПУ-1 и ВПУ-3, сообщил КТК.
На прошлой неделе КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 - для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем, 4 апреля, Приморский районный суд Новороссийска назначил КТК штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать ограничения на работу выносных причалов.
"Выносное причальное устройство ВПУ КТК-1 введено в эксплуатацию. Отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3", - говорится в сообщении консорциума.
О возобновлении работы второго причала КТК сообщит дополнительно.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Суд решил не ограничивать работу выносных причалов КТК, но назначил штраф
4 апреля, 13:40
 
НефтьРОССИЯМОСКВАНОВОРОССИЙСККТКРостранснадзор
 
 
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