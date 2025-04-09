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Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле будут расти

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле будут расти - 09.04.2025, ПРАЙМ

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле будут расти

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле будут расти благодаря скидкам автопроизводителей, но значительного увеличения пока не предвидится, считают... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T05:01+0300

2025-04-09T05:01+0300

2025-04-09T05:01+0300

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аг "авилон"

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле будут расти благодаря скидкам автопроизводителей, но значительного увеличения пока не предвидится, считают опрошенные РИА Новости автомобильные дилеры. По данным аналитического агентства "Автостат", в марте продажи новых легковых автомобилей в России составили 79,8 тысячи штук, что на 2,3% больше, чем в феврале, но на 45,5%, чем в марте 2024 года. "По нашему прогнозу, увеличение продаж составит около 7% относительно марта. Основными драйверами станут многочисленные программы поддержки от автопроизводителей, поскольку в дисконтной зоне сейчас находится большинство марок. Мы ожидаем, что в апреле будет продано 82-85 тысяч новых легковых автомобилей", - рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. Схожим прогнозом поделился директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов, который ожидает в апреле от 85 до 90 тысяч проданных новых легковушек в России. "Мы фиксируем рост контрактования, выдачи новых автомобилей - на 3-4%. Но, подчеркну, одна неделя не является показательным временным отрезком", - уточнил Иванов, говоря о результатах продаж первой недели апреля. Как отмечает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, компания ждет непродолжительного оживления продаж в мае, а в летние месяцы активность покупателей традиционно снизится. "В целом продажи не падают, они находятся ниже запланированных показателей планов продаж на год, исходя из того, что нами был выбран нейтральный сценарий по рынку в 1,4 миллиона штук. Сейчас тенденция такова, что рынок оценивается после трехмесячных итогов как 1 миллион штук", - добавил Ольховский. По оценке гендиректора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, покупателям, находящимся сейчас в режиме ожидания, нужны "более конкретные сигналы". Одним из таких сигналов, по его мнению, может стать смягчение денежно-кредитной политики. В противном случае падение продаж может продолжиться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, москва, авилон, аг "авилон", "автодом"