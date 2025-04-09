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В Вене по инициативе РФ открылся Центр БРИКС по промышленным компетенциям - 09.04.2025, ПРАЙМ
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В Вене по инициативе РФ открылся Центр БРИКС по промышленным компетенциям
В Вене по инициативе РФ открылся Центр БРИКС по промышленным компетенциям - 09.04.2025, ПРАЙМ
В Вене по инициативе РФ открылся Центр БРИКС по промышленным компетенциям
Состоялось официальное открытие Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T18:42+0300
2025-04-09T19:19+0300
экономика
россия
брикс
промышленность
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Состоялось официальное открытие Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене, инициатором создания такого центра выступила Россия в 2020 году, сообщили в Минпромторге РФ. "Россия запускает Центр промышленных компетенций БРИКС. 9 апреля 2025 г. в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене состоялось официальное открытие Центра промышленных компетенций БРИКС на базе ЮНИДО. Инициативу его создания выдвинула Россия в 2020 году во время своего председательства в БРИКС", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что на церемонии присутствовали генеральный директор ЮНИДО Герд Мюллер, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев, представители стран БРИКС и других заинтересованных сторон. Сегодня на страны БРИКС приходится более 40% населения мира и значительная доля мирового ВВП. Центр станет системной площадкой, которая позволит отбирать и систематизировать перспективные технологии для внедрения на промышленных предприятиях, а также создаст механизм эффективного распространения передового опыта в промышленности, обеспечит повышение компетенций кадров в промышленности. "Среди практических задач Центра – дальнейшее развитие технологического сотрудничества стран-участниц, поиск технологических партнеров, обмен наилучшими практиками, сближение требований технического регулирования, поддержка МСП и многое другое. Все это также соответствует основным целям и задачам ЮНИДО", - отметили в Минпромторге РФ. Груздев подчеркнул, что Россия открыта к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами и готова делиться опытом и наработками. "Готовы делиться опытом и наработками, в том числе по таким актуальным на сегодняшний день направлениям, как цифровизация промышленности, технологии "новой мобильности", беспилотные транспортные системы, развитие МСП и многим другим", - подчеркнул Груздев, чьи слова приводятся пресс-службой. Также состоялась рабочая встреча Груздева с Мюллером. В рамках нее стороны обсудили приоритетные направления деятельности созданного Центра промышленных компетенций, текущие вопросы, связанные с функционированием Офиса ЮНИДО по содействию инвестициям и технологиям в Москве, чью работу курирует Минпромторг России, и другие актуальные аспекты двусторонней повестки.
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россия, брикс, промышленность
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Промышленность
18:42 09.04.2025 (обновлено: 19:19 09.04.2025)
 
В Вене по инициативе РФ открылся Центр БРИКС по промышленным компетенциям

МПТ РФ: в Вене по инициативе РФ открылся Центр БРИКС по промышленным компетенциям

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС в ЮАР
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Состоялось официальное открытие Центра промышленных компетенций БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене, инициатором создания такого центра выступила Россия в 2020 году, сообщили в Минпромторге РФ.
"Россия запускает Центр промышленных компетенций БРИКС. 9 апреля 2025 г. в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в Вене состоялось официальное открытие Центра промышленных компетенций БРИКС на базе ЮНИДО. Инициативу его создания выдвинула Россия в 2020 году во время своего председательства в БРИКС", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на церемонии присутствовали генеральный директор ЮНИДО Герд Мюллер, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев, представители стран БРИКС и других заинтересованных сторон. Сегодня на страны БРИКС приходится более 40% населения мира и значительная доля мирового ВВП. Центр станет системной площадкой, которая позволит отбирать и систематизировать перспективные технологии для внедрения на промышленных предприятиях, а также создаст механизм эффективного распространения передового опыта в промышленности, обеспечит повышение компетенций кадров в промышленности.
"Среди практических задач Центра – дальнейшее развитие технологического сотрудничества стран-участниц, поиск технологических партнеров, обмен наилучшими практиками, сближение требований технического регулирования, поддержка МСП и многое другое. Все это также соответствует основным целям и задачам ЮНИДО", - отметили в Минпромторге РФ.
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Груздев подчеркнул, что Россия открыта к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами и готова делиться опытом и наработками.
"Готовы делиться опытом и наработками, в том числе по таким актуальным на сегодняшний день направлениям, как цифровизация промышленности, технологии "новой мобильности", беспилотные транспортные системы, развитие МСП и многим другим", - подчеркнул Груздев, чьи слова приводятся пресс-службой.
Также состоялась рабочая встреча Груздева с Мюллером. В рамках нее стороны обсудили приоритетные направления деятельности созданного Центра промышленных компетенций, текущие вопросы, связанные с функционированием Офиса ЮНИДО по содействию инвестициям и технологиям в Москве, чью работу курирует Минпромторг России, и другие актуальные аспекты двусторонней повестки.
 
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