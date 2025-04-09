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В сенате США представили резолюцию по отмене пошлин Трампа

В сенате США представили резолюцию по отмене пошлин Трампа - 09.04.2025, ПРАЙМ

В сенате США представили резолюцию по отмене пошлин Трампа

Сенатор от Демократической партии США Рон Уайден и сенатор-республиканец Рэнд Пол представили резолюцию для отмены введенных президентом страны Дональдом... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T11:37+0300

2025-04-09T11:37+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сенатор от Демократической партии США Рон Уайден и сенатор-республиканец Рэнд Пол представили резолюцию для отмены введенных президентом страны Дональдом Трампом пошлин на продукцию, импортируемую в США из-за рубежа, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте финансового комитета сената. "Член финансового комитета сената Рон Уайден (демократ от Орегона) и сенатор Рэнд Пол (республиканец от Кентукки) сегодня опубликовали резолюцию, которая отменит международные пошлины Дональда Трампа", - говорится в релизе. Отмечается, что, помимо Уайдена и Пола, авторами резолюции выступил лидер меньшинства демократов в сенате Чак Шумер, а также ряд других сенаторов-демократов. Авторы документа рассчитывают вынести его на голосование в верхней палате американского парламента. В релизе говорится, что в случае принятия резолюции ранее объявленное Трампом чрезвычайное положение из-за торгового дисбаланса будет отменено. Как указывает агентство Блумберг, неясно, как скоро сенат проголосует по резолюции, которую, как сообщил Уайден, поддерживает часть республиканцев. Помимо этого, подчеркивает агентство, резолюция Уайдена, вероятно, столкнется с рядом препятствий в виде президентского вето и несогласия со стороны лидеров республиканцев в палате представителей. На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

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мировая экономика, сша, москва, кентукки, дональд трамп, ес