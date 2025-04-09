https://1prime.ru/20250409/reyting-856518279.html

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти" - 09.04.2025, ПРАЙМ

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти"

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, рейтинг облигаций - также на уровне... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T16:29+0300

2025-04-09T16:29+0300

2025-04-09T16:47+0300

рейтинг

экономика

акра

https://cdnn.1prime.ru/img/83640/53/836405351_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_399161ae2fa6fa9a33a04a62fa528cf6.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, рейтинг облигаций - также на уровне "AAA(RU)", сообщило агентство."Кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" обусловлен сильной рыночной позицией и очень сильным бизнес-профилем компании, высоким уровнем корпоративного управления, а также очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со стороны ПАО "Газпром", - говорится в сообщении.Агентство высоко оценило сильный бизнес-профиль компании. Он обусловлен низкой себестоимостью добычи и восполнения сырьевой базы, высоким уровнем запасов углеводородов и очень высокими показателями объема и глубины переработки, а также очень сильным уровнем диверсификации добывающих активов и рынков сбыта.Что же касается "Газпрома", то "Газпром нефть" имеет как сильную юридическую связь с поддерживающим лицом, так и стратегическую значимость для него. При этом поддерживающее юрлицо обладает достаточными ресурсами для оказания помощи связанной с ней организации.Уточняется также, что, принимая во внимание значительный объем невыбранных долговых лимитов, АКРА оценивает ликвидность компании как очень высокую, а также отмечает широкие возможности "Газпром нефти" привлекать долговое финансирование.

https://1prime.ru/20250327/sevmorput-856161518.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рейтинг, акра