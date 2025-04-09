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АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти" - 09.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250409/reyting-856518279.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти"
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти" - 09.04.2025, ПРАЙМ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти"
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, рейтинг облигаций - также на уровне... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T16:29+0300
2025-04-09T16:47+0300
рейтинг
экономика
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, рейтинг облигаций - также на уровне "AAA(RU)", сообщило агентство."Кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" обусловлен сильной рыночной позицией и очень сильным бизнес-профилем компании, высоким уровнем корпоративного управления, а также очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со стороны ПАО "Газпром", - говорится в сообщении.Агентство высоко оценило сильный бизнес-профиль компании. Он обусловлен низкой себестоимостью добычи и восполнения сырьевой базы, высоким уровнем запасов углеводородов и очень высокими показателями объема и глубины переработки, а также очень сильным уровнем диверсификации добывающих активов и рынков сбыта.Что же касается "Газпрома", то "Газпром нефть" имеет как сильную юридическую связь с поддерживающим лицом, так и стратегическую значимость для него. При этом поддерживающее юрлицо обладает достаточными ресурсами для оказания помощи связанной с ней организации.Уточняется также, что, принимая во внимание значительный объем невыбранных долговых лимитов, АКРА оценивает ликвидность компании как очень высокую, а также отмечает широкие возможности "Газпром нефти" привлекать долговое финансирование.
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рейтинг, акра
рейтинг, Экономика, АКРА
16:29 09.04.2025 (обновлено: 16:47 09.04.2025)
 
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти" на уровне "ААА(RU)"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМосковский НПЗ (АО "Газпромнефть-МНПЗ")
Московский НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ) - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" на уровне "AAA(RU)" со стабильным прогнозом, рейтинг облигаций - также на уровне "AAA(RU)", сообщило агентство.
"Кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" обусловлен сильной рыночной позицией и очень сильным бизнес-профилем компании, высоким уровнем корпоративного управления, а также очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со стороны ПАО "Газпром", - говорится в сообщении.
Агентство высоко оценило сильный бизнес-профиль компании. Он обусловлен низкой себестоимостью добычи и восполнения сырьевой базы, высоким уровнем запасов углеводородов и очень высокими показателями объема и глубины переработки, а также очень сильным уровнем диверсификации добывающих активов и рынков сбыта.
Что же касается "Газпрома", то "Газпром нефть" имеет как сильную юридическую связь с поддерживающим лицом, так и стратегическую значимость для него. При этом поддерживающее юрлицо обладает достаточными ресурсами для оказания помощи связанной с ней организации.
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Уточняется также, что, принимая во внимание значительный объем невыбранных долговых лимитов, АКРА оценивает ликвидность компании как очень высокую, а также отмечает широкие возможности "Газпром нефти" привлекать долговое финансирование.
 
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