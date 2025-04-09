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В России открыли 13 предприятий "Орешник"

В России открыли 13 предприятий "Орешник" - 09.04.2025, ПРАЙМ

В России открыли 13 предприятий "Орешник"

Тринадцать предприятий "Орешник", среди которых ЧОП, открыли в России после испытаний новейшей ракеты средней дальности "Орешник", следует из регистрационных... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T03:40+0300

2025-04-09T03:40+0300

2025-04-09T03:40+0300

россия

общество

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владимир путин

роспатент

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Тринадцать предприятий "Орешник", среди которых ЧОП, открыли в России после испытаний новейшей ракеты средней дальности "Орешник", следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, часть предприятий занимается лесоматериалами - их оптовой торговлей, распилкой и строганием древесины. Другие компании - торговлей оптовой изделиями из керамики и стекла. Некоторые организации являются гостиницами и хостелами, а какие-то продают фрукты и овощи. Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. Также раннее РИА Новости со ссылкой на базы Роспатента сообщало, что товарный знак, в котором присутствует слово "Орешник", хотели зарегистрировать и присвоить себе не менее семи потенциальных правообладателей.

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россия, общество , украина, владимир путин, роспатент