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Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа

Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа - 09.04.2025, ПРАЙМ

Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа

Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа цветов и товаров для ремонта, в 2025 году также вырос спрос на быструю доставку одежды и обуви,... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T06:05+0300

2025-04-09T06:05+0300

2025-04-09T06:05+0300

бизнес

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московская область

санкт-петербург

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яндекс.маркет

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа цветов и товаров для ремонта, в 2025 году также вырос спрос на быструю доставку одежды и обуви, товаров для детей и товаров для дома, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Исследование "Яндекс Маркета" показало, что популярность экспресс-доставки за 1-2 часа стабильно растет. Среди категорий товаров у россиян прослеживаются четкие предпочтения. По объему продаж лидируют электроника и бытовая техника, а по количеству заказов - цветы и товары для ремонта. В этом году "Маркет" фиксирует также и рост спроса на быструю доставку в категориях "одежда и обувь", "товары для детей" и "товары для дома", - сказано в исследовании, основанном на анализе собственных данных "Яндекс Маркета". Так, продажи цветов на платформе по модели "Экспресс" за год выросли вдвое, продажи одежды - более чем в 1,5 раза. Пользователи из российских регионов стали в 2,5 раза чаще выбирать экспресс-доставку, чем в 2024 году. Аналитики отметили, что пик заказов с экспресс-доставкой приходится на интервал с 12.00 до 13.00. Наибольший спрос на такой формат наблюдается в праздничные периоды, во время распродаж и с началом дачного сезона. "Наибольшим спросом "Экспресс" пользуется в городах-миллионниках. Лидером по объему продаж является Москва и Московская область, но их доля постепенно уменьшается за счет активного роста регионов. Следом за столичным регионом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. Так, например, в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске объем продаж с быстрой доставкой за год увеличился в 1,5-2 раза", - отметили в "Яндекс Маркете".

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