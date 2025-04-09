Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250409/rossijane-856495048.html
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа - 09.04.2025, ПРАЙМ
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа цветов и товаров для ремонта, в 2025 году также вырос спрос на быструю доставку одежды и обуви,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T06:05+0300
2025-04-09T06:05+0300
бизнес
россия
москва
московская область
санкт-петербург
яндекс маркет
яндекс.маркет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856495048.jpg?1744167908
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа цветов и товаров для ремонта, в 2025 году также вырос спрос на быструю доставку одежды и обуви, товаров для детей и товаров для дома, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Исследование "Яндекс Маркета" показало, что популярность экспресс-доставки за 1-2 часа стабильно растет. Среди категорий товаров у россиян прослеживаются четкие предпочтения. По объему продаж лидируют электроника и бытовая техника, а по количеству заказов - цветы и товары для ремонта. В этом году "Маркет" фиксирует также и рост спроса на быструю доставку в категориях "одежда и обувь", "товары для детей" и "товары для дома", - сказано в исследовании, основанном на анализе собственных данных "Яндекс Маркета". Так, продажи цветов на платформе по модели "Экспресс" за год выросли вдвое, продажи одежды - более чем в 1,5 раза. Пользователи из российских регионов стали в 2,5 раза чаще выбирать экспресс-доставку, чем в 2024 году. Аналитики отметили, что пик заказов с экспресс-доставкой приходится на интервал с 12.00 до 13.00. Наибольший спрос на такой формат наблюдается в праздничные периоды, во время распродаж и с началом дачного сезона. "Наибольшим спросом "Экспресс" пользуется в городах-миллионниках. Лидером по объему продаж является Москва и Московская область, но их доля постепенно уменьшается за счет активного роста регионов. Следом за столичным регионом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. Так, например, в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске объем продаж с быстрой доставкой за год увеличился в 1,5-2 раза", - отметили в "Яндекс Маркете".
москва
московская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, московская область, санкт-петербург, яндекс маркет, яндекс.маркет
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет
06:05 09.04.2025
 
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа

"Яндекс Маркет": россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа цветов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа цветов и товаров для ремонта, в 2025 году также вырос спрос на быструю доставку одежды и обуви, товаров для детей и товаров для дома, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Исследование "Яндекс Маркета" показало, что популярность экспресс-доставки за 1-2 часа стабильно растет. Среди категорий товаров у россиян прослеживаются четкие предпочтения. По объему продаж лидируют электроника и бытовая техника, а по количеству заказов - цветы и товары для ремонта. В этом году "Маркет" фиксирует также и рост спроса на быструю доставку в категориях "одежда и обувь", "товары для детей" и "товары для дома", - сказано в исследовании, основанном на анализе собственных данных "Яндекс Маркета".
Так, продажи цветов на платформе по модели "Экспресс" за год выросли вдвое, продажи одежды - более чем в 1,5 раза. Пользователи из российских регионов стали в 2,5 раза чаще выбирать экспресс-доставку, чем в 2024 году.
Аналитики отметили, что пик заказов с экспресс-доставкой приходится на интервал с 12.00 до 13.00. Наибольший спрос на такой формат наблюдается в праздничные периоды, во время распродаж и с началом дачного сезона.
"Наибольшим спросом "Экспресс" пользуется в городах-миллионниках. Лидером по объему продаж является Москва и Московская область, но их доля постепенно уменьшается за счет активного роста регионов. Следом за столичным регионом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. Так, например, в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске объем продаж с быстрой доставкой за год увеличился в 1,5-2 раза", - отметили в "Яндекс Маркете".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЯндекс МаркетЯндекс.Маркет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала