https://1prime.ru/20250409/rossijane-856495048.html
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа - 09.04.2025, ПРАЙМ
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа цветов и товаров для ремонта, в 2025 году также вырос спрос на быструю доставку одежды и обуви,... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T06:05+0300
2025-04-09T06:05+0300
2025-04-09T06:05+0300
бизнес
россия
москва
московская область
санкт-петербург
яндекс маркет
яндекс.маркет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856495048.jpg?1744167908
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа цветов и товаров для ремонта, в 2025 году также вырос спрос на быструю доставку одежды и обуви, товаров для детей и товаров для дома, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Исследование "Яндекс Маркета" показало, что популярность экспресс-доставки за 1-2 часа стабильно растет. Среди категорий товаров у россиян прослеживаются четкие предпочтения. По объему продаж лидируют электроника и бытовая техника, а по количеству заказов - цветы и товары для ремонта. В этом году "Маркет" фиксирует также и рост спроса на быструю доставку в категориях "одежда и обувь", "товары для детей" и "товары для дома", - сказано в исследовании, основанном на анализе собственных данных "Яндекс Маркета".
Так, продажи цветов на платформе по модели "Экспресс" за год выросли вдвое, продажи одежды - более чем в 1,5 раза. Пользователи из российских регионов стали в 2,5 раза чаще выбирать экспресс-доставку, чем в 2024 году.
Аналитики отметили, что пик заказов с экспресс-доставкой приходится на интервал с 12.00 до 13.00. Наибольший спрос на такой формат наблюдается в праздничные периоды, во время распродаж и с началом дачного сезона.
"Наибольшим спросом "Экспресс" пользуется в городах-миллионниках. Лидером по объему продаж является Москва и Московская область, но их доля постепенно уменьшается за счет активного роста регионов. Следом за столичным регионом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. Так, например, в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске объем продаж с быстрой доставкой за год увеличился в 1,5-2 раза", - отметили в "Яндекс Маркете".
москва
московская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, московская область, санкт-петербург, яндекс маркет, яндекс.маркет
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет
Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа
"Яндекс Маркет": россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа цветов
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Россияне чаще всего выбирают экспресс-доставку за 1-2 часа цветов и товаров для ремонта, в 2025 году также вырос спрос на быструю доставку одежды и обуви, товаров для детей и товаров для дома, говорится в исследовании "Яндекс Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Исследование "Яндекс Маркета" показало, что популярность экспресс-доставки за 1-2 часа стабильно растет. Среди категорий товаров у россиян прослеживаются четкие предпочтения. По объему продаж лидируют электроника и бытовая техника, а по количеству заказов - цветы и товары для ремонта. В этом году "Маркет" фиксирует также и рост спроса на быструю доставку в категориях "одежда и обувь", "товары для детей" и "товары для дома", - сказано в исследовании, основанном на анализе собственных данных "Яндекс Маркета".
Так, продажи цветов на платформе по модели "Экспресс" за год выросли вдвое, продажи одежды - более чем в 1,5 раза. Пользователи из российских регионов стали в 2,5 раза чаще выбирать экспресс-доставку, чем в 2024 году.
Аналитики отметили, что пик заказов с экспресс-доставкой приходится на интервал с 12.00 до 13.00. Наибольший спрос на такой формат наблюдается в праздничные периоды, во время распродаж и с началом дачного сезона.
"Наибольшим спросом "Экспресс" пользуется в городах-миллионниках. Лидером по объему продаж является Москва и Московская область, но их доля постепенно уменьшается за счет активного роста регионов. Следом за столичным регионом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. Так, например, в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске объем продаж с быстрой доставкой за год увеличился в 1,5-2 раза", - отметили в "Яндекс Маркете".