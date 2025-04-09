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Курс рубля стабилизируется против юаня на Московской бирже
Курс рубля стабилизируется против юаня на Московской бирже - 09.04.2025, ПРАЙМ
Курс рубля стабилизируется против юаня на Московской бирже
Курс рубля в среду стабилизируется против юаня на Московской бирже, несмотря на обвал рынка нефти, китайская валюта торгуется около 11,6 рубля, следует из... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:17+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в среду стабилизируется против юаня на Московской бирже, несмотря на обвал рынка нефти, китайская валюта торгуется около 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.02 мск терял 1 копейку, снижаясь до 11,61 рубля, дневной диапазон составляет 11,59-11,72 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 4,2 миллиарда юаней. Рубль продолжает проявлять завидную устойчивость, игнорируя обвал цен на нефть, отмечают аналитики компании "Цифра брокер". "Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем, что рубль продолжит постепенно ослабевать, а курс пойдет в направлении 90 рублей за доллар", - добавляют аналитики. Рубль по-прежнему игнорирует все риски неизбежности снижения притока валютной выручки в страну в обозримом будущем из-за падения нефтяных цен, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Курс продолжает консолидацию вокруг отметки 11,6 рубля за юань", - добавляет он. Стоимость нефти марки Brent к 14.04 мск падала на 6,3% относительно закрытия вторника, до 58,9 доллара за баррель, ниже 59 долларов марка торгуется впервые с февраля 2021 года.
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рынки, торги
Курс рубля стабилизируется против юаня на Московской бирже
Курс рубля стабилизируется против юаня, несмотря на обвал рынка нефти
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в среду стабилизируется против юаня на Московской бирже, несмотря на обвал рынка нефти, китайская валюта торгуется около 11,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.02 мск терял 1 копейку, снижаясь до 11,61 рубля, дневной диапазон составляет 11,59-11,72 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 4,2 миллиарда юаней.
Рубль продолжает проявлять завидную устойчивость, игнорируя обвал цен на нефть, отмечают аналитики компании "Цифра брокер". "Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем, что рубль продолжит постепенно ослабевать, а курс пойдет в направлении 90 рублей за доллар", - добавляют аналитики.
Рубль по-прежнему игнорирует все риски неизбежности снижения притока валютной выручки в страну в обозримом будущем из-за падения нефтяных цен, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Курс продолжает консолидацию вокруг отметки 11,6 рубля за юань", - добавляет он.
Стоимость нефти марки Brent к 14.04 мск падала на 6,3% относительно закрытия вторника, до 58,9 доллара за баррель, ниже 59 долларов марка торгуется впервые с февраля 2021 года.
Курс юаня в начале торгов повышается до 11,71 рубля