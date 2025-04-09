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Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/rynok-856508416.html
Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться
Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться - 09.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться
Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться в среду, следует из данных Московской биржи. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:16+0300
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экономика
рынки
торги
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться в среду, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.02 мск падает на 3,44%, до 2651,90 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,47% до 1052,33 пункта. В частности, сильно дешевеют бумаги "Эн+" (-4,7%), "Мечела" (-4%), "Новатэка" (-3,4%), "Яндекса" (-2,7%). Дорожают бумаги "Полюса" (+3,5%), "Позитива" (+1%), Сбербанка (+1%) – после отчета по РСБУ. Бумаги МТС (+2,2%) дорожают также на корпоративном позитиве. Для российской экономики главный негатив от эскалации торговой войны - снижение цен на сырье и спроса на него со стороны основного торгового партнера – Китая, который пока лишился главного рынка сбыта, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Так, стоимость нефти марки Brent падает на 4,2% относительно закрытия вторника, до 60,2 доллара за баррель. "Российский рынок акций выглядит очень сильно перепроданным, к отскоку все готовы, но поводов для него нет. Велик и уровень страха", - добавляет он. Учитывая слабость конъюнктуры мировых рынков и откат котировок нефти марки Brent к отметке 60 долларов за баррель, индекс Мосбиржи может продолжить удерживаться, несмотря на заметную перепроданность, в диапазоне 2600-2800 пунктов, формируемом с конца прошлой недели, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Рассчитываем на новые попытки восстановления, успешность которых, впрочем, по-прежнему зависит от новостного фона", - заключает он.
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рынки, торги, акции, москва, китай
Экономика, Рынки, Торги, Акции, МОСКВА, КИТАЙ
13:16 09.04.2025
 
Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться

Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться в среду

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает ощутимо снижаться в среду, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.02 мск падает на 3,44%, до 2651,90 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,47% до 1052,33 пункта.
В частности, сильно дешевеют бумаги "Эн+" (-4,7%), "Мечела" (-4%), "Новатэка" (-3,4%), "Яндекса" (-2,7%). Дорожают бумаги "Полюса" (+3,5%), "Позитива" (+1%), Сбербанка (+1%) – после отчета по РСБУ. Бумаги МТС (+2,2%) дорожают также на корпоративном позитиве.
Для российской экономики главный негатив от эскалации торговой войны - снижение цен на сырье и спроса на него со стороны основного торгового партнера – Китая, который пока лишился главного рынка сбыта, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Так, стоимость нефти марки Brent падает на 4,2% относительно закрытия вторника, до 60,2 доллара за баррель.
"Российский рынок акций выглядит очень сильно перепроданным, к отскоку все готовы, но поводов для него нет. Велик и уровень страха", - добавляет он.
Учитывая слабость конъюнктуры мировых рынков и откат котировок нефти марки Brent к отметке 60 долларов за баррель, индекс Мосбиржи может продолжить удерживаться, несмотря на заметную перепроданность, в диапазоне 2600-2800 пунктов, формируемом с конца прошлой недели, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Рассчитываем на новые попытки восстановления, успешность которых, впрочем, по-прежнему зависит от новостного фона", - заключает он.
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