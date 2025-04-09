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Российский рынок акций продолжает падение

Российский рынок акций продолжает падение - 09.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает падение

Российский рынок акций продолжает падение во второй половине торгов среды, обновляя минимумы года, на фоне обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов и | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T15:47+0300

2025-04-09T15:47+0300

2025-04-09T15:47+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает падение во второй половине торгов среды, обновляя минимумы года, на фоне обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.40 мск падал на 4,73%, до 2 616,53 пункта. В моменте индекс Московской биржи опускался ниже 2600 пунктов впервые с 20 декабря прошлого года. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 6,06%, до 59,01 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы 2025 года, остро реагируя на обвал нефтяных котировок… Очередное резкое ускорение падения цен на нефть, связано с новостями из Китая, который ввел 84%-ные пошлины на товары США... Пошлины начинают действовать с 10 апреля, пока что стороны далеки от начала диалога, что создает повышенную турбулентность на мировых финансовых и сырьевых рынках", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Эскалация глобальной торговой войны повышает риски существенного замедления мировой экономики, что продолжает оказывать давление на рынок. На фоне введения американских торговых пошлин резко снизились мировые цены на нефть и металлы, что в перспективе негативно отразится на российских экспортерах", - отмечает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Внешними рисками обеспокоен и Центробанк: глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что мировые торговые войны стали новым риском, на который ЦБ РФ будет обращать внимание. "Российский рынок акций поначалу умеренно повышался, корректируя серьезное снижение вечерней сессии вторника. Его спровоцировала новость об увеличении Штатами почти в два раза пошлин на китайские товары. Это вызвало очередную волну распродаж на рынке сырья из-за опасений ответных мер КНР", - отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В начале основных торгов наши фондовые индикаторы устремились вниз, реагируя на информацию о том, что в ответ на вчерашнее решение США Китай тоже повышает на 50 процентных пунктов пошлины на американские товары, это вызвало очередную волну падения нефтяных цен: котировки Brent опускались к 58,4 доллара за баррель впервые с начала 2021 года, теряя более 6%, отмечает он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - акции "Мосэнерго" (+1,18%), МТС (+0,99%), "Полюса" (+0,98%), "Норникеля" (+0,52%). "По акциям "СПБ Биржи" проводился дискретный аукцион после падения бумаг на 20%, до 188,3 рубля. Акции уже растеряли весь свой зимний рост на чересчур оптимистичных ожиданиях разморозки активов компании вследствие начала переговорного процесса", - отмечает Ефанов. В лидерах снижения — акции "СПБ Биржи" (-12,35%), "Эн+ Груп" (-9,21%), "Русснефти" (-8,16%), "Фармсинтеза" (-6,29%), "ПИКа" (-5,79%). ПРОГНОЗЫ "Если ситуация на мировых рынках существенно не улучшится или не появятся позитивные геополитические новости, индекс Мосбиржи может продолжить быстро снижаться с ближайшей целью в районе психологически важного уровня 2500 пунктов", - рассказал Бабин из "БКС Мир инвестиций". Смирнов из ФГ "Финам" ожидает, что рынок закроется в "красной зоне".

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