Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250409/sberbank-856494955.html
Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку
Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку - 09.04.2025, ПРАЙМ
Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку
Сбербанк фиксирует значительный спрос на льготную расширенную госпрограмму семейной ипотеки, и за первую неделю её действия выдал уже 110 кредитов на 360... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T05:31+0300
2025-04-09T05:31+0300
недвижимость
банки
финансы
москва
рф
сбербанк
домклик
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856494955.jpg?1744165917
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует значительный спрос на льготную расширенную госпрограмму семейной ипотеки, и за первую неделю её действия выдал уже 110 кредитов на 360 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Мы фиксируем значительный спрос на программу "Семейная ипотека на вторичное жильё". С момента запуска выдач по программе, то есть за последнюю неделю, "Сбер" выдал более 110 кредитов на общую сумму в 360 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе, по прогнозу сервиса "Домклик", объём выдач по программе по итогам квартала составит 10 миллиардов рублей. Льготная программа семейной ипотеки с 1 апреля распространилась на вторичный рынок в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, банки, финансы, москва, рф, сбербанк, домклик
Недвижимость, Банки, Финансы, МОСКВА, РФ, Сбербанк, Домклик
05:31 09.04.2025
 
Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку

Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку на 360 миллионов рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует значительный спрос на льготную расширенную госпрограмму семейной ипотеки, и за первую неделю её действия выдал уже 110 кредитов на 360 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Мы фиксируем значительный спрос на программу "Семейная ипотека на вторичное жильё". С момента запуска выдач по программе, то есть за последнюю неделю, "Сбер" выдал более 110 кредитов на общую сумму в 360 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, по прогнозу сервиса "Домклик", объём выдач по программе по итогам квартала составит 10 миллиардов рублей.
Льготная программа семейной ипотеки с 1 апреля распространилась на вторичный рынок в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным.
 
НедвижимостьБанкиФинансыМОСКВАРФСбербанкДомклик
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала