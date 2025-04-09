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Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку

Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку - 09.04.2025, ПРАЙМ

Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку

Сбербанк фиксирует значительный спрос на льготную расширенную госпрограмму семейной ипотеки, и за первую неделю её действия выдал уже 110 кредитов на 360... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T05:31+0300

2025-04-09T05:31+0300

2025-04-09T05:31+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует значительный спрос на льготную расширенную госпрограмму семейной ипотеки, и за первую неделю её действия выдал уже 110 кредитов на 360 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Мы фиксируем значительный спрос на программу "Семейная ипотека на вторичное жильё". С момента запуска выдач по программе, то есть за последнюю неделю, "Сбер" выдал более 110 кредитов на общую сумму в 360 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе, по прогнозу сервиса "Домклик", объём выдач по программе по итогам квартала составит 10 миллиардов рублей. Льготная программа семейной ипотеки с 1 апреля распространилась на вторичный рынок в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным.

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