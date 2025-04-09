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Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку
Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку - 09.04.2025, ПРАЙМ
Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку
Сбербанк фиксирует значительный спрос на льготную расширенную госпрограмму семейной ипотеки, и за первую неделю её действия выдал уже 110 кредитов на 360... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T05:31+0300
2025-04-09T05:31+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует значительный спрос на льготную расширенную госпрограмму семейной ипотеки, и за первую неделю её действия выдал уже 110 кредитов на 360 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Мы фиксируем значительный спрос на программу "Семейная ипотека на вторичное жильё". С момента запуска выдач по программе, то есть за последнюю неделю, "Сбер" выдал более 110 кредитов на общую сумму в 360 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, по прогнозу сервиса "Домклик", объём выдач по программе по итогам квартала составит 10 миллиардов рублей.
Льготная программа семейной ипотеки с 1 апреля распространилась на вторичный рынок в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным.
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недвижимость, банки, финансы, москва, рф, сбербанк, домклик
Недвижимость, Банки, Финансы, МОСКВА, РФ, Сбербанк, Домклик
Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку
Сбербанк за неделю выдал 110 кредитов на семейную ипотеку на 360 миллионов рублей
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует значительный спрос на льготную расширенную госпрограмму семейной ипотеки, и за первую неделю её действия выдал уже 110 кредитов на 360 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Мы фиксируем значительный спрос на программу "Семейная ипотека на вторичное жильё". С момента запуска выдач по программе, то есть за последнюю неделю, "Сбер" выдал более 110 кредитов на общую сумму в 360 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, по прогнозу сервиса "Домклик", объём выдач по программе по итогам квартала составит 10 миллиардов рублей.
Льготная программа семейной ипотеки с 1 апреля распространилась на вторичный рынок в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным.