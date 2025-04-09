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Сбербанк в марте выдал почти 90% от общего объема льготной ипотеки

Сбербанк в марте выдал почти 90% от общего объема льготной ипотеки - 09.04.2025, ПРАЙМ

Сбербанк в марте выдал почти 90% от общего объема льготной ипотеки

Сбербанк в марте года выдал 149,5 миллиарда рублей в рамках льготного ипотечного кредитования, что составило 87% от общего объема выдач по ипотеке, сообщает... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T17:13+0300

2025-04-09T17:13+0300

2025-04-09T17:31+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Сбербанк в марте года выдал 149,5 миллиарда рублей в рамках льготного ипотечного кредитования, что составило 87% от общего объема выдач по ипотеке, сообщает кредитная организация."В марте 2025 года "Сбер" выдал 149,5 миллиарда рублей в рамках льготного ипотечного кредитования, что составило 87% от общего объема выдач по ипотеке. По сравнению с февралём 2025 года доля программ с господдержкой выросла на 2,5 процентного пункта, а с начала года – на 9 процентных пунктов", - говорится в пресс-релизе.Сообщается также, что по итогам всего первого квартала доля льготных ипотечных программ составила 84,5%, что на 13 процентных пункта больше показателей кварталом ранее, когда доля льготных ипотечных программ перешагнула за 70%.Отмечается, что в марте в рамках семейной ипотеки было выдано 129,8 миллиарда рублей, а доля программы в объеме выдач составила 75,5% – на 3,3 процентного пункта больше по сравнению с февралём. Всего по итогам первого квартала доля семейной ипотеки увеличилась на 13,5 процентного пункта. Лидерство по доле выдач семейной ипотеки удерживает Хакасия (93,6%). На втором месте Орловская область (89,2%), тройку замыкает Удмуртия (89%).Несмотря на снижение доли дальневосточной и арктической ипотеки в общем портфеле выдач на 0,4 процентного пункта, в марте произошло увеличение объёмов кредитования по программе. Объём выдач составил 10,7 миллиарда рублей, что на 28% больше, чем в феврале, а по сравнению с началом года выдачи по дальневосточной и арктической ипотеке выросли более чем вдвое. Лидерство же по доле выдач в рамках дальневосточной и арктической программы принадлежит Бурятии (79,4%), отмечается в релизе.При этом соответственно доля базовых (рыночных) программ стала сокращаться. По итогам марта снижение доли рыночной ипотеки составило 2,4 процентного пункта. Относительно высокие показатели кредитования в рамках базовых ипотечных программ наблюдаются в Самарской области (21,8%), Красноярском крае (20,6%) и Кемеровской области (19,7%), заключается в сообщении.

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бизнес, финансы, сбербанк