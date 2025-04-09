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Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ
Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ - 09.04.2025, ПРАЙМ
Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой запретить существенное снижение стоимости охранных услуг для школ в... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T07:20+0300
2025-04-09T07:20+0300
бизнес
россия
экономика
максим шаскольский
росгвардия
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой запретить существенное снижение стоимости охранных услуг для школ в ходе проведения госзакупок в данной сфере, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "В целях создания условий для добросовестной конкуренции, повышения качества охраны учреждений образования прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений... в целях установления приоритета для заказчика начальной (максимальной) цены контракта, рассчитанной в соответствии с порядком её определения при осуществлении закупок охранных услуг и введении ограничений на её существенное снижение заказчиками, а также рассмотреть возможность внесения изменений в существующую систему закупок охранных услуг для образовательных организаций, направленных на смещение приоритета со стоимостных критериев оценки на нестоимостные из расчета 30% к 70%", - говорится в обращении Гибатдинова на имя главы ФАС Максима Шаскольского. В обращении сенатор отметил, что в настоящее время процесс проведения процедуры закупок охранных услуг в форме аукционов "приводит к тому, что массовый демпинг начальной цены контракта влечет за собой занижение стоимости охранных услуг недобросовестными компаниями", что приводит к падению качества охранных услуг. Он добавил, что, согласно анализу закупочных процедур, охрану большей части образовательных учреждений осуществляют ЧОПы, предложившие цены "на 30-50% от начальных (максимальных) цен контрактов". "В результате в ходе закупки в форме аукциона выигрывает участник, предложивший минимальную цену контракта, что отрицательно сказывается на качестве охранных услуг", - подчеркнул парламентарий. Гибатдинов рассказал РИА Новости, что приказ Росгвардии о цене контракта при осуществлении закупок охранных услуг устанавливает формулу расчета цены данных работ при соблюдении установленных нормативов. Однако, по его словам, реализация приказа на практике вступает в противоречие с федеральным законодательством о государственных закупках. "Во многом, нехватка средств на охранные нужды возникает из-за текущих несовершенств закупочного законодательства: если мы берем систему аукциона, то побеждает частная охранная организация, предложившая наименьшую стоимость, что сказывается на качестве услуг", - резюмировал парламентарий.
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бизнес, россия, максим шаскольский, росгвардия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Максим Шаскольский, Росгвардия
07:20 09.04.2025
 
Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ

Сенатор Гибатдинов попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой запретить существенное снижение стоимости охранных услуг для школ в ходе проведения госзакупок в данной сфере, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях создания условий для добросовестной конкуренции, повышения качества охраны учреждений образования прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений... в целях установления приоритета для заказчика начальной (максимальной) цены контракта, рассчитанной в соответствии с порядком её определения при осуществлении закупок охранных услуг и введении ограничений на её существенное снижение заказчиками, а также рассмотреть возможность внесения изменений в существующую систему закупок охранных услуг для образовательных организаций, направленных на смещение приоритета со стоимостных критериев оценки на нестоимостные из расчета 30% к 70%", - говорится в обращении Гибатдинова на имя главы ФАС Максима Шаскольского.
В обращении сенатор отметил, что в настоящее время процесс проведения процедуры закупок охранных услуг в форме аукционов "приводит к тому, что массовый демпинг начальной цены контракта влечет за собой занижение стоимости охранных услуг недобросовестными компаниями", что приводит к падению качества охранных услуг. Он добавил, что, согласно анализу закупочных процедур, охрану большей части образовательных учреждений осуществляют ЧОПы, предложившие цены "на 30-50% от начальных (максимальных) цен контрактов".
"В результате в ходе закупки в форме аукциона выигрывает участник, предложивший минимальную цену контракта, что отрицательно сказывается на качестве охранных услуг", - подчеркнул парламентарий.
Гибатдинов рассказал РИА Новости, что приказ Росгвардии о цене контракта при осуществлении закупок охранных услуг устанавливает формулу расчета цены данных работ при соблюдении установленных нормативов. Однако, по его словам, реализация приказа на практике вступает в противоречие с федеральным законодательством о государственных закупках.
"Во многом, нехватка средств на охранные нужды возникает из-за текущих несовершенств закупочного законодательства: если мы берем систему аукциона, то побеждает частная охранная организация, предложившая наименьшую стоимость, что сказывается на качестве услуг", - резюмировал парламентарий.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМаксим ШаскольскийРосгвардия
 
 
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