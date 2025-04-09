https://1prime.ru/20250409/senator-856495849.html
Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ
Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ - 09.04.2025, ПРАЙМ
Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой запретить существенное снижение стоимости охранных услуг для школ в... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T07:20+0300
2025-04-09T07:20+0300
2025-04-09T07:20+0300
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой запретить существенное снижение стоимости охранных услуг для школ в ходе проведения госзакупок в данной сфере, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях создания условий для добросовестной конкуренции, повышения качества охраны учреждений образования прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений... в целях установления приоритета для заказчика начальной (максимальной) цены контракта, рассчитанной в соответствии с порядком её определения при осуществлении закупок охранных услуг и введении ограничений на её существенное снижение заказчиками, а также рассмотреть возможность внесения изменений в существующую систему закупок охранных услуг для образовательных организаций, направленных на смещение приоритета со стоимостных критериев оценки на нестоимостные из расчета 30% к 70%", - говорится в обращении Гибатдинова на имя главы ФАС Максима Шаскольского.
В обращении сенатор отметил, что в настоящее время процесс проведения процедуры закупок охранных услуг в форме аукционов "приводит к тому, что массовый демпинг начальной цены контракта влечет за собой занижение стоимости охранных услуг недобросовестными компаниями", что приводит к падению качества охранных услуг. Он добавил, что, согласно анализу закупочных процедур, охрану большей части образовательных учреждений осуществляют ЧОПы, предложившие цены "на 30-50% от начальных (максимальных) цен контрактов".
"В результате в ходе закупки в форме аукциона выигрывает участник, предложивший минимальную цену контракта, что отрицательно сказывается на качестве охранных услуг", - подчеркнул парламентарий.
Гибатдинов рассказал РИА Новости, что приказ Росгвардии о цене контракта при осуществлении закупок охранных услуг устанавливает формулу расчета цены данных работ при соблюдении установленных нормативов. Однако, по его словам, реализация приказа на практике вступает в противоречие с федеральным законодательством о государственных закупках.
"Во многом, нехватка средств на охранные нужды возникает из-за текущих несовершенств закупочного законодательства: если мы берем систему аукциона, то побеждает частная охранная организация, предложившая наименьшую стоимость, что сказывается на качестве услуг", - резюмировал парламентарий.
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бизнес, россия, максим шаскольский, росгвардия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Максим Шаскольский, Росгвардия
Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ
Сенатор Гибатдинов попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой запретить существенное снижение стоимости охранных услуг для школ в ходе проведения госзакупок в данной сфере, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях создания условий для добросовестной конкуренции, повышения качества охраны учреждений образования прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений... в целях установления приоритета для заказчика начальной (максимальной) цены контракта, рассчитанной в соответствии с порядком её определения при осуществлении закупок охранных услуг и введении ограничений на её существенное снижение заказчиками, а также рассмотреть возможность внесения изменений в существующую систему закупок охранных услуг для образовательных организаций, направленных на смещение приоритета со стоимостных критериев оценки на нестоимостные из расчета 30% к 70%", - говорится в обращении Гибатдинова на имя главы ФАС Максима Шаскольского.
В обращении сенатор отметил, что в настоящее время процесс проведения процедуры закупок охранных услуг в форме аукционов "приводит к тому, что массовый демпинг начальной цены контракта влечет за собой занижение стоимости охранных услуг недобросовестными компаниями", что приводит к падению качества охранных услуг. Он добавил, что, согласно анализу закупочных процедур, охрану большей части образовательных учреждений осуществляют ЧОПы, предложившие цены "на 30-50% от начальных (максимальных) цен контрактов".
"В результате в ходе закупки в форме аукциона выигрывает участник, предложивший минимальную цену контракта, что отрицательно сказывается на качестве охранных услуг", - подчеркнул парламентарий.
Гибатдинов рассказал РИА Новости, что приказ Росгвардии о цене контракта при осуществлении закупок охранных услуг устанавливает формулу расчета цены данных работ при соблюдении установленных нормативов. Однако, по его словам, реализация приказа на практике вступает в противоречие с федеральным законодательством о государственных закупках.
"Во многом, нехватка средств на охранные нужды возникает из-за текущих несовершенств закупочного законодательства: если мы берем систему аукциона, то побеждает частная охранная организация, предложившая наименьшую стоимость, что сказывается на качестве услуг", - резюмировал парламентарий.