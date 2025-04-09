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Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ

Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ - 09.04.2025, ПРАЙМ

Сенатор попросил ФАС запретить снижение стоимости охранных услуг для школ

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой запретить существенное снижение стоимости охранных услуг для школ в... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T07:20+0300

2025-04-09T07:20+0300

2025-04-09T07:20+0300

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максим шаскольский

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой запретить существенное снижение стоимости охранных услуг для школ в ходе проведения госзакупок в данной сфере, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "В целях создания условий для добросовестной конкуренции, повышения качества охраны учреждений образования прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменений... в целях установления приоритета для заказчика начальной (максимальной) цены контракта, рассчитанной в соответствии с порядком её определения при осуществлении закупок охранных услуг и введении ограничений на её существенное снижение заказчиками, а также рассмотреть возможность внесения изменений в существующую систему закупок охранных услуг для образовательных организаций, направленных на смещение приоритета со стоимостных критериев оценки на нестоимостные из расчета 30% к 70%", - говорится в обращении Гибатдинова на имя главы ФАС Максима Шаскольского. В обращении сенатор отметил, что в настоящее время процесс проведения процедуры закупок охранных услуг в форме аукционов "приводит к тому, что массовый демпинг начальной цены контракта влечет за собой занижение стоимости охранных услуг недобросовестными компаниями", что приводит к падению качества охранных услуг. Он добавил, что, согласно анализу закупочных процедур, охрану большей части образовательных учреждений осуществляют ЧОПы, предложившие цены "на 30-50% от начальных (максимальных) цен контрактов". "В результате в ходе закупки в форме аукциона выигрывает участник, предложивший минимальную цену контракта, что отрицательно сказывается на качестве охранных услуг", - подчеркнул парламентарий. Гибатдинов рассказал РИА Новости, что приказ Росгвардии о цене контракта при осуществлении закупок охранных услуг устанавливает формулу расчета цены данных работ при соблюдении установленных нормативов. Однако, по его словам, реализация приказа на практике вступает в противоречие с федеральным законодательством о государственных закупках. "Во многом, нехватка средств на охранные нужды возникает из-за текущих несовершенств закупочного законодательства: если мы берем систему аукциона, то побеждает частная охранная организация, предложившая наименьшую стоимость, что сказывается на качестве услуг", - резюмировал парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, максим шаскольский, росгвардия