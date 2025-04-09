https://1prime.ru/20250409/shadaev-856503803.html

Минцифры анонсировало аукционы по распределению частот 5G

Минцифры анонсировало аукционы по распределению частот 5G - 09.04.2025, ПРАЙМ

Минцифры анонсировало аукционы по распределению частот 5G

Минцифры РФ до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на конференции... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T11:59+0300

2025-04-09T11:59+0300

2025-04-09T11:59+0300

технологии

россия

москва

рф

максут шадаев

https://cdnn.1prime.ru/img/77276/68/772766827_0:88:3149:1859_1920x0_80_0_0_e6af180970bb092325a3833211b5b6b1.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минцифры РФ до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на конференции "Ведомости Телеком 2025". "Можно сказать, что, наверное, до конца года мы проведем аукционы первые по 5G. Я думаю, что там будут интересные результаты, потому что мы стоимость начальную считаем по методике утвержденной, сумма достаточно большая. Я не уверен, что операторы в текущих условиях экономических, с учетом того диапазона, который мы готовы распределить, готовы будут платить сейчас эти деньги, но это будет точно интересный кейс", - сказал министр.

https://1prime.ru/20250217/tekhnologii-854983585.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва, рф, максут шадаев