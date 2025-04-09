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Минцифры анонсировало аукционы по распределению частот 5G
Минцифры анонсировало аукционы по распределению частот 5G - 09.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры анонсировало аукционы по распределению частот 5G
Минцифры РФ до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на конференции... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T11:59+0300
2025-04-09T11:59+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минцифры РФ до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на конференции "Ведомости Телеком 2025". "Можно сказать, что, наверное, до конца года мы проведем аукционы первые по 5G. Я думаю, что там будут интересные результаты, потому что мы стоимость начальную считаем по методике утвержденной, сумма достаточно большая. Я не уверен, что операторы в текущих условиях экономических, с учетом того диапазона, который мы готовы распределить, готовы будут платить сейчас эти деньги, но это будет точно интересный кейс", - сказал министр.
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технологии, россия, москва, рф, максут шадаев
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Максут Шадаев
Минцифры анонсировало аукционы по распределению частот 5G
Шадаев: Минцифры до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минцифры РФ до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на конференции "Ведомости Телеком 2025".
"Можно сказать, что, наверное, до конца года мы проведем аукционы первые по 5G. Я думаю, что там будут интересные результаты, потому что мы стоимость начальную считаем по методике утвержденной, сумма достаточно большая. Я не уверен, что операторы в текущих условиях экономических, с учетом того диапазона, который мы готовы распределить, готовы будут платить сейчас эти деньги, но это будет точно интересный кейс", - сказал министр.
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