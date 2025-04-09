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Украина получила от ЕС очередной кредит, обеспеченный российскими активами - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Украина получила от ЕС очередной кредит, обеспеченный российскими активами
Украина получила от ЕС очередной кредит, обеспеченный российскими активами - 09.04.2025, ПРАЙМ
Украина получила от ЕС очередной кредит, обеспеченный российскими активами
Киев получил от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом заявил премьер-министр... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:45+0300
2025-04-09T13:48+0300
экономика
финансы
россия
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Киев получил от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселем кредит таким образом составляет 4 миллиарда евро."ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро в рамках инициативы ERA... Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства направим на приоритетные расходы госбюджета. Всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 миллиардов евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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финансы, россия, украина, денис шмыгаль
Экономика, Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, Денис Шмыгаль
13:45 09.04.2025 (обновлено: 13:48 09.04.2025)
 
Украина получила от ЕС очередной кредит, обеспеченный российскими активами

Шмыгаль: Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита G7

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Киев получил от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселем кредит таким образом составляет 4 миллиарда евро.
"ЕС перечислил Украине 1 миллиард евро в рамках инициативы ERA... Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства направим на приоритетные расходы госбюджета. Всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 миллиардов евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Американский флаг, Вашингтон, США
В США призвали власти передать Украине замороженные активы России
24 марта, 21:44
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯУКРАИНАДенис Шмыгаль
 
 
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