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Украина рассчитывает получить от ЕИБ транш в 300 миллионов евро

Украина рассчитывает получить от ЕИБ транш в 300 миллионов евро - 09.04.2025, ПРАЙМ

Украина рассчитывает получить от ЕИБ транш в 300 миллионов евро

Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка транш в размере 300 миллионов евро на восстановление инфраструктуры, сообщил в среду... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T14:58+0300

2025-04-09T14:58+0300

2025-04-09T14:58+0300

экономика

финансы

украина

денис шмыгаль

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка транш в размере 300 миллионов евро на восстановление инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры. Соответствующие соглашения подписали в Брюсселе во время встречи с президентом банка Надеждой Кальвино", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что указанная сумма будет направлена на улучшение централизованного отопления, водоснабжения, водоотведения, восстановление объектов водо -, теплоснабжения, а также на модернизацию соцуслуг в сферах образования, здравоохранения и жилом секторе. "С начала (2022 года – ред.) Европейский инвестиционный банк мобилизовал более 2 миллиардов евро экстренного финансирования", - добавил Шмыгаль. Он ранее сообщал, что в целом портфель всех проектов Европейского инвестиционного банка на Украине составляет около 4,3 миллиарда евро.

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финансы, украина, денис шмыгаль