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Украина рассчитывает получить от ЕИБ транш в 300 миллионов евро - 09.04.2025, ПРАЙМ
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Украина рассчитывает получить от ЕИБ транш в 300 миллионов евро
Украина рассчитывает получить от ЕИБ транш в 300 миллионов евро - 09.04.2025, ПРАЙМ
Украина рассчитывает получить от ЕИБ транш в 300 миллионов евро
Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка транш в размере 300 миллионов евро на восстановление инфраструктуры, сообщил в среду... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:58+0300
2025-04-09T14:58+0300
экономика
финансы
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка транш в размере 300 миллионов евро на восстановление инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры. Соответствующие соглашения подписали в Брюсселе во время встречи с президентом банка Надеждой Кальвино", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что указанная сумма будет направлена на улучшение централизованного отопления, водоснабжения, водоотведения, восстановление объектов водо -, теплоснабжения, а также на модернизацию соцуслуг в сферах образования, здравоохранения и жилом секторе. "С начала (2022 года – ред.) Европейский инвестиционный банк мобилизовал более 2 миллиардов евро экстренного финансирования", - добавил Шмыгаль. Он ранее сообщал, что в целом портфель всех проектов Европейского инвестиционного банка на Украине составляет около 4,3 миллиарда евро.
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финансы, украина, денис шмыгаль
Экономика, Финансы, УКРАИНА, Денис Шмыгаль
14:58 09.04.2025
 
Украина рассчитывает получить от ЕИБ транш в 300 миллионов евро

Шмыгаль: Украина рассчитывает получить 300 миллионов евро от ЕИБ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка транш в размере 300 миллионов евро на восстановление инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры. Соответствующие соглашения подписали в Брюсселе во время встречи с президентом банка Надеждой Кальвино", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что указанная сумма будет направлена на улучшение централизованного отопления, водоснабжения, водоотведения, восстановление объектов водо -, теплоснабжения, а также на модернизацию соцуслуг в сферах образования, здравоохранения и жилом секторе.
"С начала (2022 года – ред.) Европейский инвестиционный банк мобилизовал более 2 миллиардов евро экстренного финансирования", - добавил Шмыгаль.
Он ранее сообщал, что в целом портфель всех проектов Европейского инвестиционного банка на Украине составляет около 4,3 миллиарда евро.
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ЭкономикаФинансыУКРАИНАДенис Шмыгаль
 
 
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