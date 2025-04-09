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Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары - 09.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары
Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары - 09.04.2025, ПРАЙМ
Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары
Венгрия проголосует против введения ответных пошлин Евросоюза на американские товары, потому что это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T14:54+0300
2025-04-09T14:54+0300
экономика
сша
венгрия
петер сийярто
ес
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БУДАПЕШТ, 9 апр - ПРАЙМ. Венгрия проголосует против введения ответных пошлин Евросоюза на американские товары, потому что это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Если ЕС тоже введет пошлины, это будет не лучшим ответом на пошлины, введенные американцами. Хорошим ответом будут переговоры. Поэтому венгерское правительство сегодня в Брюсселе проголосует против введения ответных пошлин ЕС на американские товары. Европейские пошлины только ухудшат ситуацию, вызвав рост цен, мы хотим уберечь венгерский народ от этого повышения цен", - заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в социальной сети.По его словам, Еврокомиссия уже составила список американских товаров, на которые будут распространяться пошлины, среди них контактные линзы, стройматериалы и косметика, Венгрии повышение цен на эти продукты обошлось бы в 44 миллиона евро. Ранее Сийярто сообщил, что представитель "одной из крупнейших стран ЕС" на встрече министров торговли сообщества предложил отложить введение новых пошлин против товаров из США. Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, отметил глава венгерского МИД.
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сша, венгрия, петер сийярто, ес
Экономика, США, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС
14:54 09.04.2025
 
Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары

Сийярто: Венгрия проголосует против ответных пошлин ЕС на американские товары

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© CC BY 2.0 / J Dimas
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БУДАПЕШТ, 9 апр - ПРАЙМ. Венгрия проголосует против введения ответных пошлин Евросоюза на американские товары, потому что это приведет к повышению цен на европейском рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если ЕС тоже введет пошлины, это будет не лучшим ответом на пошлины, введенные американцами. Хорошим ответом будут переговоры. Поэтому венгерское правительство сегодня в Брюсселе проголосует против введения ответных пошлин ЕС на американские товары. Европейские пошлины только ухудшат ситуацию, вызвав рост цен, мы хотим уберечь венгерский народ от этого повышения цен", - заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном в социальной сети.
По его словам, Еврокомиссия уже составила список американских товаров, на которые будут распространяться пошлины, среди них контактные линзы, стройматериалы и косметика, Венгрии повышение цен на эти продукты обошлось бы в 44 миллиона евро.
Ранее Сийярто сообщил, что представитель "одной из крупнейших стран ЕС" на встрече министров торговли сообщества предложил отложить введение новых пошлин против товаров из США. Единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, но торговой войны с США не хочет никто, отметил глава венгерского МИД.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
NYT: введение ЕС пошлин на товары из США усугубит положение союза
14:45
 
ЭкономикаСШАВЕНГРИЯПетер СийяртоЕС
 
 
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