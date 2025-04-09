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Глава ЦБ рассказала о ситуации со схемами "заниженных" ставок по ипотеке
Глава ЦБ рассказала о ситуации со схемами "заниженных" ставок по ипотеке - 09.04.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ рассказала о ситуации со схемами "заниженных" ставок по ипотеке
Схемы с "заниженными" ставками по ипотеке остаются, ЦБ за этим следит и будет принимать меры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T13:06+0300
2025-04-09T13:06+0300
2025-04-09T13:15+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Схемы с "заниженными" ставками по ипотеке остаются, ЦБ за этим следит и будет принимать меры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В ипотеке стало больше схем с низкими ставками, которые вроде привлекательны, но в конечном счете они приводят к завышению стоимости квартиры. Мы хотим свести к минимуму эти схемы. Начал действовать ипотечный стандарт. Будем внимательно смотреть, как банки его выполняют. Если не будут выполнять, будем к вам обращаться, чтобы принимать уже жесткие меры в рамках закона", – сказала Набиуллина во время выступления в Госдуме.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ рассказала о ситуации со схемами "заниженных" ставок по ипотеке
Набиуллина: схемы с "заниженными" ставками по ипотеке остаются
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Схемы с "заниженными" ставками по ипотеке остаются, ЦБ за этим следит и будет принимать меры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В ипотеке стало больше схем с низкими ставками, которые вроде привлекательны, но в конечном счете они приводят к завышению стоимости квартиры. Мы хотим свести к минимуму эти схемы. Начал действовать ипотечный стандарт. Будем внимательно смотреть, как банки его выполняют. Если не будут выполнять, будем к вам обращаться, чтобы принимать уже жесткие меры в рамках закона", – сказала Набиуллина во время выступления в Госдуме.
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