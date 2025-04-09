https://1prime.ru/20250409/skhemy-856508094.html

Глава ЦБ рассказала о ситуации со схемами "заниженных" ставок по ипотеке

Глава ЦБ рассказала о ситуации со схемами "заниженных" ставок по ипотеке - 09.04.2025, ПРАЙМ

Глава ЦБ рассказала о ситуации со схемами "заниженных" ставок по ипотеке

Схемы с "заниженными" ставками по ипотеке остаются, ЦБ за этим следит и будет принимать меры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T13:06+0300

2025-04-09T13:06+0300

2025-04-09T13:15+0300

банк россии

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856476991_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_069d6239a06819509d9260aa7c87b9c9.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Схемы с "заниженными" ставками по ипотеке остаются, ЦБ за этим следит и будет принимать меры, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В ипотеке стало больше схем с низкими ставками, которые вроде привлекательны, но в конечном счете они приводят к завышению стоимости квартиры. Мы хотим свести к минимуму эти схемы. Начал действовать ипотечный стандарт. Будем внимательно смотреть, как банки его выполняют. Если не будут выполнять, будем к вам обращаться, чтобы принимать уже жесткие меры в рамках закона", – сказала Набиуллина во время выступления в Госдуме.

https://1prime.ru/20250409/sberbank-856494955.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина