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Politico: в ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США

Politico: в ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США - 09.04.2025, ПРАЙМ

Politico: в ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США

Несколько стран Евросоюза, включая Францию, Германию и Италию, выступают за сокращение закупок американского сжиженного природного газа (СПГ) в связи с желанием | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T12:15+0300

2025-04-09T12:15+0300

2025-04-09T12:15+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Несколько стран Евросоюза, включая Францию, Германию и Италию, выступают за сокращение закупок американского сжиженного природного газа (СПГ) в связи с желанием снизить стоимость импорта газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов. "ЕС планирует сократить объемы закупок природного газа (из США - ред.)... Во вторник страны ЕС выдвинули планы по смягчению обязательных целей по пополнению хранилищ перед зимой в попытке сократить плату за поставки", - сказано в материале.Предложения о снижении обязательных целевых показателей пополнения хранилищ с 90% до 80% в странах ЕС также пытаются уменьшить плату за поставки газа. Позиция стран ЕС противоречит предложению президента США Дональда Трампа, который предлагал покупать американский СПГ на €350 млрд в обмен на уступки в "торговой войне".Некоторые страны ЕС настаивают на большей гибкости, считая правильным снизить целевые показатели, чтобы сократить закупки СПГ у США. Однако Еврокомиссия заявила, что уже закупает половину СПГ в США и готова увеличивать его импорт, с целью диверсификации поставок и уменьшения зависимости от российских источников энергии.

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газ, сша, франция, ес, politico