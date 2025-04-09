Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico: в ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250409/smi-856504876.html
Politico: в ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США
Politico: в ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США - 09.04.2025, ПРАЙМ
Politico: в ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США
Несколько стран Евросоюза, включая Францию, Германию и Италию, выступают за сокращение закупок американского сжиженного природного газа (СПГ) в связи с желанием | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T12:15+0300
2025-04-09T12:15+0300
энергетика
газ
сша
франция
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/95/841399557_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_903c8701de2daf2aea92f3d0e5697f0e.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Несколько стран Евросоюза, включая Францию, Германию и Италию, выступают за сокращение закупок американского сжиженного природного газа (СПГ) в связи с желанием снизить стоимость импорта газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов. "ЕС планирует сократить объемы закупок природного газа (из США - ред.)... Во вторник страны ЕС выдвинули планы по смягчению обязательных целей по пополнению хранилищ перед зимой в попытке сократить плату за поставки", - сказано в материале.Предложения о снижении обязательных целевых показателей пополнения хранилищ с 90% до 80% в странах ЕС также пытаются уменьшить плату за поставки газа. Позиция стран ЕС противоречит предложению президента США Дональда Трампа, который предлагал покупать американский СПГ на €350 млрд в обмен на уступки в "торговой войне".Некоторые страны ЕС настаивают на большей гибкости, считая правильным снизить целевые показатели, чтобы сократить закупки СПГ у США. Однако Еврокомиссия заявила, что уже закупает половину СПГ в США и готова увеличивать его импорт, с целью диверсификации поставок и уменьшения зависимости от российских источников энергии.
https://1prime.ru/20250408/spg-856475904.html
сша
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/95/841399557_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_2abe1564085889e75b280dbb3620d2ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, франция, ес, politico
Энергетика, Газ, США, ФРАНЦИЯ, ЕС, Politico
12:15 09.04.2025
 
Politico: в ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США

Politico: некоторые страны ЕС выступают за сокращение закупок американского СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / LNG SOKOTOТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / LNG SOKOTO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Несколько стран Евросоюза, включая Францию, Германию и Италию, выступают за сокращение закупок американского сжиженного природного газа (СПГ) в связи с желанием снизить стоимость импорта газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.
"ЕС планирует сократить объемы закупок природного газа (из США - ред.)... Во вторник страны ЕС выдвинули планы по смягчению обязательных целей по пополнению хранилищ перед зимой в попытке сократить плату за поставки", - сказано в материале.
Предложения о снижении обязательных целевых показателей пополнения хранилищ с 90% до 80% в странах ЕС также пытаются уменьшить плату за поставки газа. Позиция стран ЕС противоречит предложению президента США Дональда Трампа, который предлагал покупать американский СПГ на €350 млрд в обмен на уступки в "торговой войне".
Некоторые страны ЕС настаивают на большей гибкости, считая правильным снизить целевые показатели, чтобы сократить закупки СПГ у США. Однако Еврокомиссия заявила, что уже закупает половину СПГ в США и готова увеличивать его импорт, с целью диверсификации поставок и уменьшения зависимости от российских источников энергии.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Европа нарастит импорт СПГ из США по требованию Трампа, заявили в ЕК
Вчера, 14:40
 
ЭнергетикаГазСШАФРАНЦИЯЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала