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FT: порты США забиты новыми иностранными автомобилями из-за пошлин

FT: порты США забиты новыми иностранными автомобилями из-за пошлин - 09.04.2025, ПРАЙМ

FT: порты США забиты новыми иностранными автомобилями из-за пошлин

Иностранные производители временно прекращают поставки после введения новых пошлин на импорт в США, а уже поставленные - держат в американских портах, сообщает... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T12:38+0300

2025-04-09T12:38+0300

2025-04-09T12:38+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Иностранные производители временно прекращают поставки после введения новых пошлин на импорт в США, а уже поставленные - держат в американских портах, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "Производители держат тысячи автомобилей в портах США и временно прекращают поставки, стремясь свести к минимумам последствий в условиях усиливающийся торговой войны президента Дональда Трампа", - пишет издание. Это касается и автомобилей, произведённых в сопредельных странах. Так, например, некоторые автомобили канадского производства, перевезенных железнодорожным транспортом, остались в пункте прибытия в Детройте, сcылается Financial Times на слова специалиста по цепочкам поставок в США. По иронии судьбы, этот город сам ранее был центром автомобилестроения страны, но теперь это давно не так, хотя штаб-квартиры крупнейших автомобильных концернов там и остаются. Кроме того, такие компании как Audi, Jaguar Land Rover и Aston Martin приостановили или сократили поставки автомобилей в США на апрель, поскольку уверены, того количества, находящегося в стране, достаточно в краткосрочной перспективе, говорится в материале Financial Times. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлине в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.

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