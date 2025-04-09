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СМИ: США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа - 09.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа
СМИ: США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа - 09.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа
США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа, пишет издание Euractiv со ссылкой на эксперта Берлинского центра материалов и энергии имени | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:42+0300
2025-04-09T17:42+0300
энергетика
газ
германия
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа, пишет издание Euractiv со ссылкой на эксперта Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанну Нис. По мнению Нис, ситуация может развиваться по двум сценариям. Согласно первому, РФ и США заключат сделку "по обмену газом", в результате которой российский газ будет отправляться в Европу как американский. Согласно второму, газ будет доставляться через "Северные потоки". "Американцы могут потребовать, чтобы мы снова покупали российский газ... (Новое правительство Германии - ред.) вполне может сказать "мы не хотели, но нам пришлось, ради мира", - добавила эксперт. При этом аналитик Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Йиллес ван ден Беуке указывает на то, что возобновление поставок газа из РФ поможет снизить цены на него в Европе. Как отмечает издание, решение одобрить подачу российского газа в Европу через "Северный поток 2" будет приниматься ФРГ и Еврокомиссией. По мнению экспертов, восстановление трубопроводов возможно. Нис полагает, что работы могут обойтись в сумму от 600 миллионов до 1 миллиарда евро. Ван ден Беуке предполагает, что большую часть этой суммы, возможно, придется оплатить "Газпрому". Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства.
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газ, германия
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ
17:42 09.04.2025
 
СМИ: США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа

Euractiv: США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа, пишет издание Euractiv со ссылкой на эксперта Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанну Нис.
По мнению Нис, ситуация может развиваться по двум сценариям. Согласно первому, РФ и США заключат сделку "по обмену газом", в результате которой российский газ будет отправляться в Европу как американский. Согласно второму, газ будет доставляться через "Северные потоки".
"Американцы могут потребовать, чтобы мы снова покупали российский газ... (Новое правительство Германии - ред.) вполне может сказать "мы не хотели, но нам пришлось, ради мира", - добавила эксперт.
При этом аналитик Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Йиллес ван ден Беуке указывает на то, что возобновление поставок газа из РФ поможет снизить цены на него в Европе.
Как отмечает издание, решение одобрить подачу российского газа в Европу через "Северный поток 2" будет приниматься ФРГ и Еврокомиссией.
По мнению экспертов, восстановление трубопроводов возможно. Нис полагает, что работы могут обойтись в сумму от 600 миллионов до 1 миллиарда евро. Ван ден Беуке предполагает, что большую часть этой суммы, возможно, придется оплатить "Газпрому".
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда в полном объеме выполняет все свои обязательства.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
В Европе существенно снизились цены на газ
Вчера, 19:36
 
ЭнергетикаГазГЕРМАНИЯ
 
 
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