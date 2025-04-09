https://1prime.ru/20250409/sputniki-856521197.html

"Безумно". Новый план Трампа по Украине больно ударит по США, пишут СМИ

"Безумно". Новый план Трампа по Украине больно ударит по США, пишут СМИ - 09.04.2025, ПРАЙМ

"Безумно". Новый план Трампа по Украине больно ударит по США, пишут СМИ

В случае, если Соединенные Штатов остановят финансирование Украины, американские компании, которые занимаются дистанционным зондированием земли из космоса, ждет | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T17:14+0300

2025-04-09T17:14+0300

2025-04-09T17:15+0300

экономика

сша

помощь украине

спутники

https://cdnn.1prime.ru/img/82633/39/826333905_0:77:2068:1240_1920x0_80_0_0_be3c537aba69b8dab21cf379796b1de1.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В случае, если Соединенные Штатов остановят финансирование Украины, американские компании, которые занимаются дистанционным зондированием земли из космоса, ждет "безумно тяжелый удар". Об этом рассказывается в публикации издания Breaking Defense. Авторы материала ссылаются на оценки основателя аналитической фирмы Quilty Space Криса Куилти.Прекратив финансирование Киева, американские власти тем самым нанесут "безумно тяжелый удар" по развивающимся компаниям, которые работают в области дистанционного зондирования земли, в что числе по тем, что предоставляют информацию с применением SAR (радиолокационного синтезирования апертуры), утверждается в статье.При этом авторы материала отмечают, что с началом СВО основным потребителем услуг вышеуказанных компаний стало американское правительство в лице Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов (NRO). По словам, экс-сотрудника Национального агентства геопространственной разведки Дэвида Готье, главные поставщики данных SAR - компании Umbra Space, ICEYE и Capella Space - на деньги, которые выделил Конгресс США на помощь Украине и Израилю, получили задания собирать радиолокационные изображения над Украиной.И если белый дом решит отвернуться от Украины, то это может вынудить компании-поставщики спутниковых изображений с использованием SAR могут искать иные источники дохода.

https://1prime.ru/20250408/ugol-856486845.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, помощь украине, спутники