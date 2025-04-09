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"Безумно". Новый план Трампа по Украине больно ударит по США, пишут СМИ - 09.04.2025, ПРАЙМ
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"Безумно". Новый план Трампа по Украине больно ударит по США, пишут СМИ
"Безумно". Новый план Трампа по Украине больно ударит по США, пишут СМИ - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Безумно". Новый план Трампа по Украине больно ударит по США, пишут СМИ
В случае, если Соединенные Штатов остановят финансирование Украины, американские компании, которые занимаются дистанционным зондированием земли из космоса, ждет | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T17:14+0300
2025-04-09T17:15+0300
экономика
сша
помощь украине
спутники
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В случае, если Соединенные Штатов остановят финансирование Украины, американские компании, которые занимаются дистанционным зондированием земли из космоса, ждет "безумно тяжелый удар". Об этом рассказывается в публикации издания Breaking Defense. Авторы материала ссылаются на оценки основателя аналитической фирмы Quilty Space Криса Куилти.Прекратив финансирование Киева, американские власти тем самым нанесут "безумно тяжелый удар" по развивающимся компаниям, которые работают в области дистанционного зондирования земли, в что числе по тем, что предоставляют информацию с применением SAR (радиолокационного синтезирования апертуры), утверждается в статье.При этом авторы материала отмечают, что с началом СВО основным потребителем услуг вышеуказанных компаний стало американское правительство в лице Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов (NRO). По словам, экс-сотрудника Национального агентства геопространственной разведки Дэвида Готье, главные поставщики данных SAR - компании Umbra Space, ICEYE и Capella Space - на деньги, которые выделил Конгресс США на помощь Украине и Израилю, получили задания собирать радиолокационные изображения над Украиной.И если белый дом решит отвернуться от Украины, то это может вынудить компании-поставщики спутниковых изображений с использованием SAR могут искать иные источники дохода.
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сша
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сша, помощь украине, спутники
Экономика, США, помощь Украине, спутники
17:14 09.04.2025 (обновлено: 17:15 09.04.2025)
 
"Безумно". Новый план Трампа по Украине больно ударит по США, пишут СМИ

Breaking Defense: остановка помощи Украине ударит по доходам спутниковых фирм США

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В случае, если Соединенные Штатов остановят финансирование Украины, американские компании, которые занимаются дистанционным зондированием земли из космоса, ждет "безумно тяжелый удар". Об этом рассказывается в публикации издания Breaking Defense. Авторы материала ссылаются на оценки основателя аналитической фирмы Quilty Space Криса Куилти.
Прекратив финансирование Киева, американские власти тем самым нанесут "безумно тяжелый удар" по развивающимся компаниям, которые работают в области дистанционного зондирования земли, в что числе по тем, что предоставляют информацию с применением SAR (радиолокационного синтезирования апертуры), утверждается в статье.
При этом авторы материала отмечают, что с началом СВО основным потребителем услуг вышеуказанных компаний стало американское правительство в лице Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов (NRO). По словам, экс-сотрудника Национального агентства геопространственной разведки Дэвида Готье, главные поставщики данных SAR - компании Umbra Space, ICEYE и Capella Space - на деньги, которые выделил Конгресс США на помощь Украине и Израилю, получили задания собирать радиолокационные изображения над Украиной.
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте"
Вчера, 18:54
И если белый дом решит отвернуться от Украины, то это может вынудить компании-поставщики спутниковых изображений с использованием SAR могут искать иные источники дохода.
 
ЭкономикаСШАпомощь Украинеспутники
 
 
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