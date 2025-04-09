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Маркетплейс Сравни проведет конференцию для малого и среднего бизнеса
Маркетплейс Сравни проведет конференцию для малого и среднего бизнеса - 09.04.2025, ПРАЙМ
Маркетплейс Сравни проведет конференцию для малого и среднего бизнеса
Финансовый маркетплейс "Сравни" в партнерстве с ГБУ "Малый бизнес Москвы" и банком ПСБ проведет 22 апреля бесплатную конференцию для представителей малого и... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T10:02+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс "Сравни" в партнерстве с ГБУ "Малый бизнес Москвы" и банком ПСБ проведет 22 апреля бесплатную конференцию для представителей малого и среднего бизнеса "Деньги для бизнеса. Поиск решений в 2025 году". Конференция направлена на обсуждение актуальных вопросов кредитования малого и среднего бизнеса, анализ текущей ситуации на рынке финансирования МСБ и возможностей государственной поддержки в 2025 году. Участники смогут узнать о доступных кредитных продуктах и решениях для развития бизнеса, а также об альтернативных инструментах финансирования. Целевая аудитория мероприятия – начинающие предприниматели, которые столкнулись с вызовами развития своего дела и находятся в поиске оптимальных финансовых решений. Представители организаторов расскажут, как пройти короткий путь к получению финансирования под конкретные контракты и на развитие бизнеса, а также о гарантийной поддержке для малого предпринимательства. Выступающие объяснят, кто такое факторинг и как он работает в текущих реалиях, а также расскажут о микрозаймах для предпринимателей. Отдельно будет обсуждаться рынок лизинга и его возможности в 2025 году. Информация об организаторах. Сравни — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. ПСБ – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в число крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.
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финансы, бизнес, банки, сравни
Финансы, Бизнес, Банки, Сравни
Маркетплейс Сравни проведет конференцию для малого и среднего бизнеса
Маркетплейс Сравни, ГБУ "Малый бизнес Москвы" и ПСБ проведут конференцию для МСБ
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс "Сравни" в партнерстве с ГБУ "Малый бизнес Москвы" и банком ПСБ проведет 22 апреля бесплатную конференцию для представителей малого и среднего бизнеса "Деньги для бизнеса. Поиск решений в 2025 году".
Конференция направлена на обсуждение актуальных вопросов кредитования малого и среднего бизнеса, анализ текущей ситуации на рынке финансирования МСБ и возможностей государственной поддержки в 2025 году. Участники смогут узнать о доступных кредитных продуктах и решениях для развития бизнеса, а также об альтернативных инструментах финансирования.
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Целевая аудитория мероприятия – начинающие предприниматели, которые столкнулись с вызовами развития своего дела и находятся в поиске оптимальных финансовых решений.
Представители организаторов расскажут, как пройти короткий путь к получению финансирования под конкретные контракты и на развитие бизнеса, а также о гарантийной поддержке для малого предпринимательства. Выступающие объяснят, кто такое факторинг и как он работает в текущих реалиях, а также расскажут о микрозаймах для предпринимателей. Отдельно будет обсуждаться рынок лизинга и его возможности в 2025 году.
Информация об организаторах.
Сравни — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов.
ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает людям открывать и развивать свое дело в столице.
ПСБ – универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в число крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.