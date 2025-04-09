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В США с 9 апреля начнут действовать повышенные пошлины на импорт - 09.04.2025, ПРАЙМ
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В США с 9 апреля начнут действовать повышенные пошлины на импорт
В США с 9 апреля начнут действовать повышенные пошлины на импорт - 09.04.2025, ПРАЙМ
В США с 9 апреля начнут действовать повышенные пошлины на импорт
Индивидуальные повышенные пошлины для стран, с которыми у США зафиксированы наибольшие торговые дефициты, начнут действовать с 9 апреля. | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T00:27+0300
2025-04-09T00:27+0300
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Индивидуальные повышенные пошлины для стран, с которыми у США зафиксированы наибольшие торговые дефициты, начнут действовать с 9 апреля. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля. Начало действия "повышенной" составляющей было назначено на среду. Под повышенные пошлины попадут товары из 57 стран, у которых зафиксированы слишком высокие положительные сальдо в торговле с США и которые, как считают власти США, ввели излишние барьеры для американского экспорта. Для этих стран размер пошлин составит от 11% до 50%. В списке оказались такие ключевые союзники США, как Япония (совокупный размер пошлины составит 24%) и ЕС (20%), а также крупные торговые партнеры США: Вьетнам (46%), Индия (27%) Тайвань (32%) и Южная Корея (25%). Для Китая размер пошлины изначально был установлен на уровне 34%, однако впоследствии Пекин ввел зеркальную пошлину, а Трамп в ответ пригрозил еще больше повысить ставку. Позже СМИ сообщили, что США намерены повысить пошлину на китайские товары до уровня 104%. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени.
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мировая экономика, сша, китай, япония, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, ЕС
00:27 09.04.2025
 
В США с 9 апреля начнут действовать повышенные пошлины на импорт

Индивидуальные повышенные пошлины на товары из 57 стран начнут действовать с 9 апреля

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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Индивидуальные повышенные пошлины для стран, с которыми у США зафиксированы наибольшие торговые дефициты, начнут действовать с 9 апреля.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля. Начало действия "повышенной" составляющей было назначено на среду.
Под повышенные пошлины попадут товары из 57 стран, у которых зафиксированы слишком высокие положительные сальдо в торговле с США и которые, как считают власти США, ввели излишние барьеры для американского экспорта.
Для этих стран размер пошлин составит от 11% до 50%. В списке оказались такие ключевые союзники США, как Япония (совокупный размер пошлины составит 24%) и ЕС (20%), а также крупные торговые партнеры США: Вьетнам (46%), Индия (27%) Тайвань (32%) и Южная Корея (25%).
Для Китая размер пошлины изначально был установлен на уровне 34%, однако впоследствии Пекин ввел зеркальную пошлину, а Трамп в ответ пригрозил еще больше повысить ставку. Позже СМИ сообщили, что США намерены повысить пошлину на китайские товары до уровня 104%. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙЯПОНИЯДональд ТрампЕС
 
 
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