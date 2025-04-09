Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США оценили импорт какао-бобов - 09.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250409/ssha-856495138.html
В США оценили импорт какао-бобов
В США оценили импорт какао-бобов - 09.04.2025, ПРАЙМ
В США оценили импорт какао-бобов
Весь импорт какао-бобов Соединенными Штатами оказался под действием "взаимных" тарифов - за прошлый год он составил 1,1 миллиарда долларов, что позволяет... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T06:17+0300
2025-04-09T06:17+0300
экономика
мировая экономика
сша
эквадор
кот-д"ивуар
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856495138.jpg?1744168633
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Весь импорт какао-бобов Соединенными Штатами оказался под действием "взаимных" тарифов - за прошлый год он составил 1,1 миллиарда долларов, что позволяет собрать пошлин почти на 149 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Всего за прошлый год США импортировали какао-бобов на 1,1 миллиарда долларов. Больше всего поставок пришлось на Эквадор - 420,7 миллиона долларов, Кот-д'Ивуар - 332,9 миллиона и Доминиканскую Республику - 135,8 миллиона. Закрыли топ-5 Гана (124,7 миллиона долларов) и Перу (57,6 миллиона). Также в десятку крупнейших поставщиков какао американцам вошли Нигерия (21,8 миллиона), Папуа-Новая Гвинея (9,7 миллиона), Колумбия (1,2 миллиона), Гватемала (1,1 миллиона) и Гаити (539 тысяч долларов). Таким образом, годовой объем пошлин на импорт какао Штатами может составить 148,7 миллиона долларов. Самые большие пошлины в денежном выражении могут прийтись на Кот-д'Ивуар - 69,9 миллиона долларов (ставка тарифа 21%); а также Эквадор - 42,1 миллиона, Доминиканскую Республику - 13,6 миллиона, Гану - 12,5 миллиона и Перу - 5,8 миллиона (ставка по 10%).
сша
эквадор
кот-д"ивуар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, эквадор, кот-д"ивуар, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ЭКВАДОР, Кот-д"Ивуар, Дональд Трамп
06:17 09.04.2025
 
В США оценили импорт какао-бобов

Статслужба США: импорт какао-бобов составил 1,1 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Весь импорт какао-бобов Соединенными Штатами оказался под действием "взаимных" тарифов - за прошлый год он составил 1,1 миллиарда долларов, что позволяет собрать пошлин почти на 149 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Всего за прошлый год США импортировали какао-бобов на 1,1 миллиарда долларов. Больше всего поставок пришлось на Эквадор - 420,7 миллиона долларов, Кот-д'Ивуар - 332,9 миллиона и Доминиканскую Республику - 135,8 миллиона.
Закрыли топ-5 Гана (124,7 миллиона долларов) и Перу (57,6 миллиона). Также в десятку крупнейших поставщиков какао американцам вошли Нигерия (21,8 миллиона), Папуа-Новая Гвинея (9,7 миллиона), Колумбия (1,2 миллиона), Гватемала (1,1 миллиона) и Гаити (539 тысяч долларов).
Таким образом, годовой объем пошлин на импорт какао Штатами может составить 148,7 миллиона долларов. Самые большие пошлины в денежном выражении могут прийтись на Кот-д'Ивуар - 69,9 миллиона долларов (ставка тарифа 21%); а также Эквадор - 42,1 миллиона, Доминиканскую Республику - 13,6 миллиона, Гану - 12,5 миллиона и Перу - 5,8 миллиона (ставка по 10%).
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЭКВАДОРКот-д"ИвуарДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала