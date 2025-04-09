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В США оценили импорт какао-бобов
В США оценили импорт какао-бобов - 09.04.2025, ПРАЙМ
В США оценили импорт какао-бобов
Весь импорт какао-бобов Соединенными Штатами оказался под действием "взаимных" тарифов - за прошлый год он составил 1,1 миллиарда долларов, что позволяет... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T06:17+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Весь импорт какао-бобов Соединенными Штатами оказался под действием "взаимных" тарифов - за прошлый год он составил 1,1 миллиарда долларов, что позволяет собрать пошлин почти на 149 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Всего за прошлый год США импортировали какао-бобов на 1,1 миллиарда долларов. Больше всего поставок пришлось на Эквадор - 420,7 миллиона долларов, Кот-д'Ивуар - 332,9 миллиона и Доминиканскую Республику - 135,8 миллиона.
Закрыли топ-5 Гана (124,7 миллиона долларов) и Перу (57,6 миллиона). Также в десятку крупнейших поставщиков какао американцам вошли Нигерия (21,8 миллиона), Папуа-Новая Гвинея (9,7 миллиона), Колумбия (1,2 миллиона), Гватемала (1,1 миллиона) и Гаити (539 тысяч долларов).
Таким образом, годовой объем пошлин на импорт какао Штатами может составить 148,7 миллиона долларов. Самые большие пошлины в денежном выражении могут прийтись на Кот-д'Ивуар - 69,9 миллиона долларов (ставка тарифа 21%); а также Эквадор - 42,1 миллиона, Доминиканскую Республику - 13,6 миллиона, Гану - 12,5 миллиона и Перу - 5,8 миллиона (ставка по 10%).
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мировая экономика, сша, эквадор, кот-д"ивуар, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ЭКВАДОР, Кот-д"Ивуар, Дональд Трамп
В США оценили импорт какао-бобов
Статслужба США: импорт какао-бобов составил 1,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Весь импорт какао-бобов Соединенными Штатами оказался под действием "взаимных" тарифов - за прошлый год он составил 1,1 миллиарда долларов, что позволяет собрать пошлин почти на 149 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Всего за прошлый год США импортировали какао-бобов на 1,1 миллиарда долларов. Больше всего поставок пришлось на Эквадор - 420,7 миллиона долларов, Кот-д'Ивуар - 332,9 миллиона и Доминиканскую Республику - 135,8 миллиона.
Закрыли топ-5 Гана (124,7 миллиона долларов) и Перу (57,6 миллиона). Также в десятку крупнейших поставщиков какао американцам вошли Нигерия (21,8 миллиона), Папуа-Новая Гвинея (9,7 миллиона), Колумбия (1,2 миллиона), Гватемала (1,1 миллиона) и Гаити (539 тысяч долларов).
Таким образом, годовой объем пошлин на импорт какао Штатами может составить 148,7 миллиона долларов. Самые большие пошлины в денежном выражении могут прийтись на Кот-д'Ивуар - 69,9 миллиона долларов (ставка тарифа 21%); а также Эквадор - 42,1 миллиона, Доминиканскую Республику - 13,6 миллиона, Гану - 12,5 миллиона и Перу - 5,8 миллиона (ставка по 10%).