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В США оценили объем импорта из Юго-Восточной Азии

В США оценили объем импорта из Юго-Восточной Азии - 09.04.2025, ПРАЙМ

В США оценили объем импорта из Юго-Восточной Азии

"Взаимные" пошлины США против стран Юго-Восточной Азии могут составить почти 121 миллиард долларов в год при годовом объеме импорта из стран региона на более... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T07:17+0300

2025-04-09T07:17+0300

2025-04-09T07:17+0300

экономика

мировая экономика

сша

камбоджа

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. "Взаимные" пошлины США против стран Юго-Восточной Азии могут составить почти 121 миллиард долларов в год при годовом объеме импорта из стран региона на более чем 352 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Среди стран, против которых были введены "взаимные" пошлины, больше всего оказалось азиатских стран, особенно из Юго-Восточной Азии - средний размер пошлины для них составил 33%. Наибольшие тарифы в этом регионе были введены против Камбоджи - 49%, Лаоса - 48% и Вьетнама - 46%. Размер тарифов для Бирмы составил 44%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32%, Малайзии и Брунея - по 24%. Самые щадящие тарифы оказались у Филиппин и Сингапура - 17% и 10% соответственно. Учитывая, что общие объемы импорта из этих государств по итогам прошлого года составили 352,3 миллиарда долларов, размер пошлин в деньгах может составить почти 121 миллиард долларов. Больше всего товаров по итогам прошлого года США импортировали из Вьетнама - 136,6 миллиарда долларов. Лидерами по импорту стали вычислительные машины - 15,8 миллиарда долларов, телефоны и смартфоны - 14,4 миллиарда и мебель - 7,5 миллиарда. На втором месте расположился Таиланд с 63,3 миллиарда долларов. Из этой страны в США больше всего приезжало телефонов и смартфонов (8,7 миллиарда долларов), вычислительных машин (6,9 миллиарда), шин и покрышек (3,6 миллиарда). Третьей страной в регионе по поставкам в США стала Малайзия с 52,5 миллиарда долларов. Больше всего у малайзийцев американцы покупали микросхемы (9,6 миллиарда долларов), телефоны и смартфоны (4,5 миллиарда) и детали промоборудования (3,8 миллиарда). На четвертом месте расположился Сингапур - импорт США из этой страны составил 43,2 миллиарда долларов. Самую большую долю в нем заняла фармпродукция (15,3 миллиарда долларов), органические соединения (4,3 миллиарда) и готовые пищевые продукты (2,7 миллиарда). Еще на 28,1 миллиарда долларов США купили товаров у Индонезии, на 14,2 миллиарда - у Филиппин и на 12,7 миллиарда - у Камбоджи. В Индонезии Штаты больше всего закупали пальмовое масло, обувь с кожаным верхом и различную электронику. У Филиппин - детали для промоборудования, провода и микросхемы. А у Камбоджи - кожаные чемоданы, сумки, рюкзаки и тому подобное, полупроводники и вязаные свитеры. Объемы импорта из Лаоса составили 803,3 миллиона долларов, Мьянмы - 656,5 миллиона, а из Брунея - 238,9 миллиона. У Лаоса США больше всего приобретали полупроводники, у Мьянмы - кожаные сумки и чемоданы, а у Брунея - циклические углеводороды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, камбоджа, лаос