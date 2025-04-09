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"Помним Сталинград". В США предостерегли Европу от столкновения с Россией - 09.04.2025, ПРАЙМ
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"Помним Сталинград". В США предостерегли Европу от столкновения с Россией
"Помним Сталинград". В США предостерегли Европу от столкновения с Россией - 09.04.2025, ПРАЙМ
"Помним Сталинград". В США предостерегли Европу от столкновения с Россией
Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Европе, но не поддержат конфликт между НАТО и Россией. Таким мнением в беседе с каналом GBNews выразил... | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T08:15+0300
2025-04-09T08:15+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Европе, но не поддержат конфликт между НАТО и Россией. Таким мнением в беседе с каналом GBNews выразил экс-советник главы Белого дома Стив Бэннон."Мы следим за ситуацией, но если вы решите повоевать с Россией — попробуйте, но мы прекрасно помним Сталинград и Курск", — подчеркнул он.По словам Бэннона, Европа игнорирует военные расходы и не осознает масштаба финансовых проблем. Он также назвал планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить 30 тысяч солдат на Украину "нонсенсом" и предупредил о необходимости решения финансовых проблем.Согласно агентству Bloomberg, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются создать "коалицию желающих", в которую войдут 37 стран, готовых разместить на Украине миротворцев и обеспечить Киеву гарантии безопасности.
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сша, ес, россия
Политика, США, ЕС, РОССИЯ
08:15 09.04.2025
 
"Помним Сталинград". В США предостерегли Европу от столкновения с Россией

Стивен Бэннон: Соединенные Штаты не станут помогать Европе в конфликте с Россией

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Европе, но не поддержат конфликт между НАТО и Россией. Таким мнением в беседе с каналом GBNews выразил экс-советник главы Белого дома Стив Бэннон.
"Мы следим за ситуацией, но если вы решите повоевать с Россией — попробуйте, но мы прекрасно помним Сталинград и Курск", — подчеркнул он.
По словам Бэннона, Европа игнорирует военные расходы и не осознает масштаба финансовых проблем. Он также назвал планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить 30 тысяч солдат на Украину "нонсенсом" и предупредил о необходимости решения финансовых проблем.
Согласно агентству Bloomberg, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются создать "коалицию желающих", в которую войдут 37 стран, готовых разместить на Украине миротворцев и обеспечить Киеву гарантии безопасности.
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