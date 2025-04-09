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Минфин США допустил делистинг китайских акций с американских бирж
Минфин США допустил делистинг китайских акций с американских бирж - 09.04.2025, ПРАЙМ
Минфин США допустил делистинг китайских акций с американских бирж
Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность делистинга китайских акций с американских бирж и отметил, что "все варианты обсуждаются". | 09.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-09T16:47+0300
2025-04-09T16:47+0300
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность делистинга китайских акций с американских бирж и отметил, что "все варианты обсуждаются". "Я думаю, что все обсуждается", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business в ответ на вопрос о том, готова ли администрация президента США Дональда Трампа убрать китайские акции с американских бирж на фоне эскалации взаимных пошлин между двумя странами. Ранее Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 104% будут действовать со среды. До этого размер пошлины должен был составить 34%, однако Пекин ввел зеркальную пошлину, а Трамп принял решение повысить ставку до тех пор, пока Пекин не откажется от ответных мер. В среду Китай заявил, что с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Бессент выразил сожаление по поводу введения Китаем ответных пошлин и заявил, что это "проигрышный" для Пекина путь. По его словам, страны смогут "двигаться дальше", если США изменят экономический приоритет в сторону производства, а Китай - в сторону потребления. "США пытаются изменить экономический баланс в сторону увеличения производства. Китаю необходимо изменить баланс в сторону увеличения потребления. Если в какой-то момент мы сможем прийти к этому, тогда мы сможем двигаться вместе в одном направлении", - добавил он. Бессент также предостерег Пекин от попыток девальвировать свою валюту. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
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рынки, китай, сша, пекин, дональд трамп
Экономика, Рынки, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп
Минфин США допустил делистинг китайских акций с американских бирж
Глава Минфина США Бессент допустил делистинг китайских акций с американских бирж
ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность делистинга китайских акций с американских бирж и отметил, что "все варианты обсуждаются".
"Я думаю, что все обсуждается", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business в ответ на вопрос о том, готова ли администрация президента США Дональда Трампа убрать китайские акции с американских бирж на фоне эскалации взаимных пошлин между двумя странами.
Ранее Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 104% будут действовать со среды. До этого размер пошлины должен был составить 34%, однако Пекин ввел зеркальную пошлину, а Трамп принял решение повысить ставку до тех пор, пока Пекин не откажется от ответных мер. В среду Китай заявил, что с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.
Бессент выразил сожаление по поводу введения Китаем ответных пошлин и заявил, что это "проигрышный" для Пекина путь.
По его словам, страны смогут "двигаться дальше", если США изменят экономический приоритет в сторону производства, а Китай - в сторону потребления.
"США пытаются изменить экономический баланс в сторону увеличения производства. Китаю необходимо изменить баланс в сторону увеличения потребления. Если в какой-то момент мы сможем прийти к этому, тогда мы сможем двигаться вместе в одном направлении", - добавил он.
Бессент также предостерег Пекин от попыток девальвировать свою валюту.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
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