https://1prime.ru/20250409/stavka-856507675.html

Глава ЦБ рассказала о снижении ключевой ставки

Глава ЦБ рассказала о снижении ключевой ставки - 09.04.2025, ПРАЙМ

Глава ЦБ рассказала о снижении ключевой ставки

ЦБ РФ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы инфляция не подняла голову вновь, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в... | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T12:59+0300

2025-04-09T12:59+0300

2025-04-09T13:22+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет подходить к снижению ключевой ставки осторожно, чтобы инфляция не подняла голову вновь, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ."Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению ставки. Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно. В том числе помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчиво", - сказала Набиуллина.Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

https://1prime.ru/20250408/nabiullina-856465685.html

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эльвира набиуллина