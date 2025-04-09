https://1prime.ru/20250409/stavka-856511912.html

Ставка RUONIA снизилась на 0,37 процентного пункта

Ставка RUONIA снизилась на 0,37 процентного пункта - 09.04.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA снизилась на 0,37 процентного пункта

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 8 апреля, снизилась на 0,37 | 09.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-09T14:29+0300

2025-04-09T14:29+0300

2025-04-09T14:29+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 8 апреля, снизилась на 0,37 процентного пункта и составила 21,29%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 610,15 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250408/ruonia-856475137.html

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